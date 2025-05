Red Bull-sjefen advarer McLaren: "Egeninteresse vil alltid veie tyngre enn teamets interesse"

HQ

Max Verstappen sikret sin andre F1-seier for sesongen og økte presset på McLaren-førerne, Oscar Piastri og Lando Norris, som leder 2025-mesterskapet. Verstappen (Red Bull) ligger på tredjeplass i sammendraget, 22 poeng bak ledende Piastri, med Norris på andreplass. Et godt samarbeid mellom Norris og Piastri kan bidra til at minst én av dem til enhver tid er på toppen av mesterskapet, og holde Verstappen (og kanskje George Russell) på avstand.

Christian Horner, Red Bulls teamsjef, tror imidlertid at McLaren før eller siden kan få en intern feide. "På et eller annet tidspunkt vil egeninteressen alltid veie tyngre enn teaminteressen. Det er konflikten", sa han (via Motorsport), og antydet at førerne kan komme til å prioritere sine egne ambisjoner om tittelen i stedet for å gjøre teamarbeid for McLaren.

Horner kommenterte McLarens strategi om å la begge førerne kjempe om andreplassen, i stedet for å be Piastri om å gå til side og la Norris passere ham for å i det minste prøve å utfordre Verstappen om seieren. Han mener at selv om det fungerte (McLaren sikret seg andre- og tredjeplassen), var strategien risikabel, ettersom begge førerne var nær ved å komme i kontakt. "Det var prisverdig at de fikk lov til å kjøre, men du kunne se at det ble ganske tett."

Vi er fortsatt relativt tidlig i mesterskapet, så tror du at Verstappen vil klare å vinne et femte verdensmesterskap? Hvis ikke, blir det Piastri eller Norris?