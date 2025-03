Red Bull-sjefen beskytter Liam Lawson etter "et par tøffe løp" og vil ikke snakke om spekulasjoner

HQ

Liam Lawson, Sergio Pérez' erstatter i Red Bull, fikk en rask forfremmelse til Red Bulls hovedlag fra å være reservefører i Red Bulls andrelag, til tross for at han er mindre erfaren enn Yuki Tsunoda, noe som overrasket noen fans. Og etter to løp har Lawson ikke funnet foten ennå: null poeng i de to første Grand Prix, og endte på 15. plass i Kina (deretter forfremmet til 12 etter de tre diskvalifikasjonene).

Men Christian Horner, Red Bulls teamsjef, sier til Formula1.com at de har en plikt til å beskytte ham: "Han er en ung fyr, vi har en plikt til å ta vare på ham. Vi kommer til å gjøre det beste vi kan for å støtte ham", og sier at han fremdeles er en meget dyktig fører som "av en eller annen grunn, ser vi ikke at han er i stand til å levere det for øyeblikket".

Han avkreftet imidlertid ikke ryktene om at han skulle bli byttet ut før Japans GP, sannsynligvis til fordel for Tsunoda, for å gi Red Bull en sjanse til å klatre i Konstruktør-VM (de ligger på tredjeplass med 36 poeng, bak Mercedes med 57 og McLaren med 78 - alt takket være Max Verstappen). "Jeg tror alt er rent spekulativt for øyeblikket". Han forklarte at målet deres i Kina, der Lawson startet fra pit, var å få data fra ytelsen hans over 56 runder. "Vi tar det med oss, vi skal ta en god titt på det, og som en gruppe skal vi gjøre vårt beste for å støtte ham".