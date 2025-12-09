Red Bull vil la Helmut Marko gå ved utgangen av året etter den siste tidens konflikter med ledelsen

HQ

Red Bull Racing motorsportrådgiver Helmut Marko vil forlate racingteamet på slutten av året, og vil ikke oppfylle sitt siste kontraktsår. Marko, 82 år gammel, hadde kontrakt frem til 2026, men rett etter sesongslutt har laget bekreftet at Marko vil bli presset ut av laget, fordi "Formel 1 er ikke et statisk miljø, du justerer alltid organisasjonene dine, og det gjelder teknisk, det gjelder sportslig", som sagt av lagleder Laurent Mekies.

"Jeg kan bare takke Helmut for den rollen han har spilt i å få det som så ut som en vanskelig situasjon midt i sesongen til å fungere med støtte", sa Mekies, som erstattet Christian Horner i fjor sommer. I løpet av noen få måneder har de to grunnleggerne av Red Bull-laget, det mest suksessrike laget de siste 25 årene, forlatt laget.

Ifølge spekulasjoner kommer flyttingen fra ønsket fra det østerrikske morselskapet, energidrikkmerket Red Bull GmbH, om å kontrollere Formel 1-teamet tettere. Nylig var Marko involvert i en kontrovers da han beskyldte Kimi Antonelli for å ha latt seg passere av Lando Norris, noe som fikk teamet til å komme med en unnskyldning til den italienske føreren. Han ansatte også Alex Dunne som juniorkjører i sommer uten å rådføre seg med noen i Red Bull-ledelsen, og da de fant ut av det, sparket de Dunne umiddelbart og betalte ham en stor kompensasjon på flere hundre tusen euro.

Marko har imidlertid alltid hatt støtte fra Max Verstappen, og har beskyttet ham ved andre anledninger, noe som forklarer hvorfor Hermut ikke ble sparket tidligere. Det var Marko som i 2015 forfremmet Verstappen til Formel 1 i Toro Rosso-teamet (nå Racing Bulls). Marko var også ansvarlig for juniorprogrammet som produserte Sebastian Vettel.