Red Dead Online ble overraskende nok nettopp oppdatert

Det virker nesten latterlig at Red Dead Redemption 2 og Red Dead Online har blitt neglisjert av Rockstar. Jada, ingen av spillene er like store som Grand Theft Auto V eller Grand Theft Auto Online, men de er noen av de mest populære spillene gjennom tidene, med godt over 70 millioner leverte enheter.

Rockstar RDR2/RDO har ikke introdusert noe av substans på mange år, men av en eller annen grunn har dette nå endret seg, ettersom det har kommet en oppdatering som bringer med seg nytt innhold å konsumere.

Det er kjent som Strange Tales of the West Vol. 1 (noe som antyder at det vil komme flere bind i fremtiden), og det består av fire eventyr som ber spillerne om å møte overnaturlige trusler og farer. Traileren viser at dette inkluderer kultlignende slashere, tilsynelatende månetilbedende varulver, steampunk-roboter og til og med angriper alligatorer, og ideen ser ut til å dreie seg om å be spillerne om å overleve å bli målrettet av disse fiendene.

Oppdateringen er ute nå, og den har startet en liten bevegelse i samfunnet som nå håper at Rockstar igjen vil vie oppmerksomhet til spillet til tross for at de tidligere kunngjorde at det var ferdig med å introdusere nytt innhold for tre år siden.

Sjekk ut Strange Tales of the West -traileren nedenfor og la oss få vite om du planlegger å sjekke den ut.