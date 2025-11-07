Red Dead Redemption 2 er det fjerde mest solgte spillet gjennom tidene

HQ

Det er faktisk en litt bisarr historie. Red Dead Redemption 2 ble utgitt i 2018 til PlayStation 4 og Xbox One, og ble enstemmig hyllet, vant alle tilgjengelige store priser og solgte eksepsjonelt godt. Man skulle tro at Rockstar var overlykkelige, og de fleste trodde nok at spillet ville følge samme vei som Grand Theft Auto V med oppdaterte versjoner for nyere konsoller.

Men som vi vet, har det ikke blitt slik foreløpig. De mistet interessen for å støtte spillets online-komponent nesten umiddelbart, og selv om en PC-versjon ble utgitt, er det fremdeles ikke tilgjengelig på verken PlayStation 5 eller Xbox Series S/X - som nå nærmer seg sine respektive erstatninger. Åh, og ingen Switch 2-versjon har blitt kunngjort heller.

Til tross for dette fortsetter Red Dead Redemption 2 å selge i et utrolig tempo. Siden forrige kvartalsrapport har salget økt med to millioner eksemplarer, noe som bringer det totale antallet til 79 millioner solgte enheter, og overgår det kombinerte salget av Mario Kart 8/Mario Kart 8 Deluxe på 78,02 millioner eksemplarer. Dette gjør Red Dead Redemption 2 til det fjerde mest solgte spillet gjennom tidene, kun slått av (i rekkefølge) Minecraft, Grand Theft Auto V og Wii Sports - sistnevnte ble som kjent levert sammen med Wii-konsoller utenfor Japan.

Alt tyder på at Rockstars western-epos vil overgå Wii Sports (82,9 millioner solgte eksemplarer) i en ikke altfor fjern fremtid, og innen sommeren 2026 bør det være det tredje mest solgte spillet gjennom tidene.

Ryktene sier at Rockstar endelig vurderer å gi ut Red Dead Redemption 2 på flere formater - men det faktum at det har tatt så lang tid, kombinert med den manglende interessen for å støtte det på nettet, viser at de fortsatt anser Grand Theft Auto for å være deres absolutte hovedfokus. Og da holder det ikke bare å være verdens fjerde mest solgte spill noensinne.