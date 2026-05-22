Red Dead Redemption 2 er nå det tredje mest solgte videospillet gjennom tidene

Studioer er ofte overlykkelige og sender ut pressemeldinger når de når én million solgte eksemplarer, og nye følger hver gang en milepæl passeres. Kanskje vi skal være glade for at Rockstar ikke opererer på den måten, for de er på et helt annet nivå enn alle andre.

I sin nyeste kvartalsrapport har de nå rapportert salgstallene for Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 - og som vanlig er resultatene oppsiktsvekkende. Selv om Rockstars spill selger i hopetall på løpende bånd, har forventningene rundt Grand Theft Auto VI gitt et ekstra løft, og siden forrige kvartalsrapport (disse tallene dekker januar-mars) har det blitt solgt fem millioner eksemplarer. Det er riktignok det samme antallet som i forrige kvartal (oktober-desember), men det tallet inkluderer både Black Friday og julehandelen. Totalt er verdens nest mest solgte spill nå oppe i 230 millioner solgte enheter.

Men hvorfor være fornøyd med det? Resultatene for Red Dead Redemption 2 er nesten enda mer imponerende. Spillet blir mer eller mindre behandlet som "abandonware" siden Rockstar konsekvent nekter å gi det ut til PlayStation 5, Xbox Series S/X eller Switch 2. Den eneste versjonen som er utgitt annet enn til PlayStation 4 og Xbox One (fra 2018) og PC (fra 2019), er en versjon til Stadia fra november 2019. I tillegg har Rockstar i hovedsak avviklet nettstøtten for spillet siden 2022.

Til Rockstars store fortvilelse (kan man bare anta) fortsetter det å selge i et forrykende tempo på én million eksemplarer i måneden, og har nå nådd totalt 85 millioner solgte eksemplarer. Dette betyr at Red Dead Redemption 2 har oppnådd noe nesten utrolig. Det har passert Wii Sports og er nå verdens tredje mest solgte spill gjennom tidene.

De eneste titlene som ligger foran Arthur Morgans eventyr, er nå Grand Theft Auto V og Minecraft. Disse to titlene har imidlertid vært ute i henholdsvis 13 og 15 år, og er tilgjengelige i en lang rekke formater - mens Red Dead Redemption 2, som nevnt, bare er tilgjengelig på PC, PlayStation 4 og Xbox One.

Når det er sagt, hva synes du? Hvilket av disse to spillene er egentlig bedre, Grand Theft Auto V eller Red Dead Redemption 2? Og hva synes du om Rockstars behandling av sistnevnte?