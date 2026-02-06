Red Dead Redemption 2 fortsatt satt til å få nåværende generasjonsoppdatering i år, ifølge innsider

HQ

Det er mange Red Dead Redemption 2 fans der ute, men det er vanskelig å hevde at spillere har noe Rockstar-relatert i tankene foruten den forestående utgivelsen av GTA VI akkurat nå. Likevel kan den etterlengtede nåværende genoppdateringen for Red Dead Redemption 2 fremdeles komme i år, hvis man skal tro en innsider.

I en tråd relatert til Nintendo Partner Showcase i går ble den velkjente innsideren og lekkasjen NateTheHate spurt om en Red Dead Redemption 2 nåværende gen-versjon. "Så vidt jeg vet, er RDR2 i år," sa Mr. TheHate.

Vi kan tenke oss at hvis en RDR2-oppdatering av denne størrelsen skulle komme ut i år, måtte den være tilgjengelig tidligere på året, slik at det ikke er et snev av at den kolliderer med Grand Theft Auto VI. Det kan også endelig være øyeblikket Rockstar avduker Red Dead Redemption 2s Switch 2-port, noe vi har rapportert om i ganske lang tid nå og forventer å lande sammen med de nåværende generasjonsoppdateringene.