Red Dead Redemption 2 forventes å bli det tredje mest solgte spillet i historien veldig snart

For bare tre måneder siden rapporterte vi om noe nesten utrolig: Rockstars western-epos Red Dead Redemption 2 hadde blitt det fjerde mest solgte spillet gjennom tidene etter å ha passert Mario Kart 8 (inkludert Deluxe-utgaven til Switch), med et totalt salg på 79 millioner eksemplarer. Så hva har skjedd siden da?

Take-Two avslører i sin kvartalsrapport for oktober-desember at Arthur Morgans eventyr fortsetter å tiltrekke seg digitale cowboy-wannabees i hopetall, med ytterligere tre millioner solgte eksemplarer siden den gang. Dette betyr at det nå står på 82 millioner enheter, noe som er mindre enn en million bak Wii Sports. Med mindre noe veldig drastisk skjer, tyder alt på at Red Dead Redemption 2 blir bekreftet som det tredje mest solgte spillet gjennom tidene når den neste kvartalsrapporten presenteres om tre måneder.

Etter det er det bare to spill som ligger foran: Grand Theft Auto V og Minecraft. Husk at disse to titlene har vært ute i henholdsvis 13 og 15 år og er tilgjengelige i en rekke formater, mens Red Dead Redemption 2 bare har blitt utgitt for PC, PlayStation 4 og Xbox One.

Apropos Grand Theft Auto V (utgitt til PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One og Xbox Series S/X), så fortsetter det å gjøre det bra, med fem millioner solgte eksemplarer siden forrige kvartalsrapport og nå totalt 225 millioner solgte eksemplarer.

