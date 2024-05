Red Dead Redemption 2 har solgt nesten 64 millioner eksemplarer

HQ

Hvis vi skulle fortelle deg om en spillserie fra forrige generasjon der utgiveren sluttet å legge til nytt innhold på nettet relativt kort tid etter lanseringen, og ikke har ønsket å gi det ut for verken PlayStation 5 eller Xbox Series S/X - ville du sannsynligvis anta at spillet var en skuffelse som ikke presterte særlig bra.

Men ... i dette tilfellet snakker vi faktisk om et av de ti bestselgende spillene gjennom tidene; Red Dead Redemption 2. Det har faktisk vært det nest bestselgende spillet i USA i seks år, enten vi teller inntjente dollar eller antall solgte spill.

Under Take-Twos siste økonomiske rapport, som ble presentert torsdag kveld, ble det avslørt at spillet nå har solgt nesten 64 millioner eksemplarer, noe som betyr at det har solgt en million per måned i det siste kvartalet. Med det har serien nå også økt med samme beløp, og Red Dead Redemption-franchisen har nå et salg på 89 millioner eksemplarer.

Men Rockstar fortsetter å behandle spillet som noe nærmest uønsket, og om det noen gang vil bli oppdatert til de nye konsollene er usikkert - det samme er om det noen gang vil komme et Red Dead Redemption 3.