Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts, Dragon's Dogma og flere forlater PS Plus neste måned

HQ

I går ble en god del spill brakt til PlayStation Plus-spillkatalogen. Hvis du abonnerer på Extra- eller Premium-nivåene i PlayStation Plus får du tilgang til Dead Island 2, Two Point Campus, Gris og mer.

På den annen side vil vi fra 19. november også si farvel til noen flotte spill på PlayStation Plus. Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto: San Andreas og flere fjernes om litt over en måned. Du finner hele listen nedenfor (via Eurogamer) :



GTA: San Andreas - The Definitive Edition



Red Dead Redemption 2



Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX



Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue



Kingdom Hearts 3



The Sims 4 - City Living Expansion Pack



Dragon's Dogma: Dark Arisen



Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On



Superliminal



Eiyuden Chronicle: Rising



Klonoa Phantasy Reverie Series



Teardown



Kingdom Hearts Melody of Memory



Chorus



What Remains of Edith Finch



Overcooked 2



Blasphemous



Moving Out



Det er en stor liste med spill av høy kvalitet. Hvis du ønsker å komme deg gjennom noen av dem, har du sjansen nå. Det er nok en påminnelse om å holde øye med den siste sjansen til å spille delen av PlayStation Plus.