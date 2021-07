Red Dead Redemption 2 og God of War klare for PlayStation Now

En av fordelene med at få spill er tilgjengelige på Xbox Game Pass og PlayStation Now til "evig tid" er at Microsoft og Sony noen ganger kan skryte av at storspill blir tilgjengelige flere ganger. I dag tar sistnevnte nytte av dette.

Sony har offentliggjort hvilke spill som blir en del av PlayStation Now fra og med i morgen, og det viser seg blant annet at 2018 sitt God of War kommer tilbake. Som om det ikke var nok vil Red Dead Redemption 2 være en del av tjenesten frem til den 1. november (kan kun lastes ned på konsollene, så streaming er ikke tilgjengelig) og Judgment frem til den 4. oktober. Pluss på Moving Out, NASCAR Heat 5 Nioh 2 og Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game, så vil jeg si at dette er en meget god måned for PS Now.