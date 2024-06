Red Dead Redemption 2s Arthur Morgan ønsker deg velkommen til Cattle Country

Leter du etter en ny koselig livssimulering å plugge bort på, kanskje noe som er litt av en mashup av Red Dead Redemption og Stardew Valley? I så fall har folkene på Castle Pixel kanskje det ideelle alternativet.

Dette spillet, kjent som Cattle Country, handler om å dra ut i det ville vesten for å bygge og dyrke en gård og ranch, mens du møter og blir venn med lokale nybyggere og kjemper mot banditter som vil stjele og stjele kveget ditt. Vi er blitt lovet at det vil være 18 romanser i dette spillet, i tillegg til muligheten til å drive gruvedrift på jakt etter gull, edle metaller og edelstener. For jegerne der ute vil det også være mulig å jakte på småkryp i de lokale skogene, slik at du kan nyte spenningen ved jakten eller bare fylle opp matressursene dine.

Cattle Country Spillet har foreløpig ingen utgivelsesdato eller lanseringsvindu, men vi vet at det kommer til PC en gang i fremtiden. For å få en smakebit av hva dette livssimuleringsspillet vil tilby, kan du sjekke ut avsløringstraileren nedenfor, som er fortalt av ingen ringere enn Red Dead Redemption 2's Arthur Morgan selv, Mr. Roger Clark.