Red Dead Redemption 2s Roger Clark får skumlere opplevelse i Fort Solis-trailer

Fallen Leafs første spill, Fort Solis, fikk en del oppmerksomhet da det ble annonsert under fjorårets Summer Games Fest. Ikke akkurat rart med tanke på at Roger Clark (Red Dead Redemption II) og Troy Baker (Bioshock Infinite, The Last of Us, Uncharted 4: A Thief's End og mye mer) kom på scenen for å avsløre at de skulle være to av hovedpersonene i thrillerspillet. Så forsvant det plutselig fra radaren en stund, før det plutselig dukket opp igjen med en ny trailer i mars. Vi har fått litt av hvert siden da, deriblant beskjed om at Fort Solis lanseres på PC og PS5 22. august, så det er på tide med får mest omfattende titt hittil.

Dagens Dark Side of the Red Planet-trailer gjør det helt klart at Fort Solis ikke vil la oss utforske Mars i fred og ro. Clarks Jack Leary er fanget på denne mystiske basen sammen med noen, eller noe, som tilsynelatende har drept de som pleide å jobbe der. Det virker på en måte som en mindre voldelig og mer lineær Dead Space Remake, men vi får se om det stemmer eller ikke om mindre enn tre uker.