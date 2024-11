Red Dead Redemption-serien har solgt over 97 millioner eksemplarer

HQ

Onsdag kveld avslørte Rockstar og Take-Two at Grand Theft Auto V fortsetter å selge vanvittige mengder, og at det nå har passert 205 millioner solgte eksemplarer. Red Dead Redemption fortsetter også å selge i et nådeløst høyt tempo, og i den nyeste kvartalsrapporten fra Take-Two bekreftes det nå at serien er nær å nå 100 millioner solgte eksemplarer.

Det store trekkplasteret er selvfølgelig Red Dead Redemption 2, som har solgt over 67 millioner eksemplarer (to millioner i løpet av de siste tre månedene), og ifølge Rockstar er det det nest mest solgte spillet de siste seks årene i USA. Det er verdt å huske at Rockstar fortsatt ikke har giddet å gi ut en oppdatert versjon til PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og sluttet å støtte online-delen av spillet for drøyt to år siden.

Kort sagt, Red Dead Redemption 2 er en fulltreffer som fortsetter å vokse i popularitet, til tross for at Rockstar nærmest ser ut til å ville motarbeide det. Vi krysser likevel fingrene for at suksessen vil føre til at et tredje spill i serien etter hvert vil bli utgitt.