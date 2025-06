Red Dead Redemption-skuespiller erter stor avsløring for denne uken

HQ

Rob Wiethoff, skuespilleren som spilte John Marston i begge Red Dead Redemption-spillene, har teaset en stor avsløring relatert til Western-spillene senere denne uken.

Under en Twitch-strøm i forrige uke delte Wiethoff at han hadde noen "spennende nyheter" og "kan ikke vente" for fans å høre om det. Han avslørte imidlertid også at han ikke kunne snakke om nyheten ennå, men at vi kan forvente å høre den i løpet av denne uken.

Selvfølgelig er det Switch 2-versjonen av Red Dead Redemption 2 som forventes å bli kunngjort snart, sammen med en potensiell nåværende generasjonsoppdatering for spillet. Det er mulig det er dette Wiethoff refererer til, men det er sjansen for at han tenker på noe helt annet. Vi må bare vente og se hva Rockstar koker opp bak kulissene, men det ser ut til at vi ikke vil vente for lenge.