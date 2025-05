Red Dead-serien når 100 millioner solgte eksemplarer

HQ

Rockstars episke westernserie har nå solgt over 100 millioner eksemplarer, ifølge den siste kvartalsrapporten fra Take-Two, som også kunngjør at den kritikerroste oppfølgeren, Red Dead Redemption 2, står for rundt 74 millioner av disse.

Det første spillet i serien, Red Dead Revolver, anslås å ha solgt rundt én million eksemplarer, noe som betyr at Red Dead Redemption fra 2010 og dets ulike versjoner står for det resterende salget, med andre ord rundt 25 millioner eksemplarer.

Dette plasserer den på nivå med Tomb Raider -serien når det gjelder salg. Selv om det meste av dette overskygges av deres andre lille tittel som du kanskje har hørt om, et obskurt indiespill som heter Grand Theft Auto V.

Forvent at Red Dead vil fortsette å selge godt, ikke minst når det (som vi rapporterte tidligere denne uken) kommer på Switch 2.

