Red Metal er et kjørespill som handler om å gjøre stunts og unngå atomangrep

Som en del av Convergence Games Showcase i går presenterte utvikleren Silent Factory AB et nytt glimt av sin kommende kjøretøy-kamp-action roguelite Red Metal. Dette spillet handler om å ta en bil, oppgradere den med en rekke elementer og funksjoner, og deretter bruke den til å meie ned horder av fiender, trikse og lande sprø stunts, og til å unnvike dødelige atomangrep også.

Jepp, det er mye å ta inn, men det er også et premiss og en idé som ser ut til å ha potensial for mye moro, som du kan se i den siste traileren for Red Metal nedenfor. Selv om vi ikke vet når spillet vil lande i Early Access, er den debuten forhåpentligvis nærmere enn den er lenger unna. I mellomtiden kan du sjekke ut en demo av spillet 5. november, for å få en smakebit av hva det vil tilby.