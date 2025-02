Red Sonja reboot forventes å dukke opp senere i år

HQ

Rebooten av den klassiske 80-tallsfilmen Red Sonja har latt vente på seg lenge, men nå ser det endelig ut til at filmen er klar for lansering senere i år. Ifølge Deadline har distribusjonsrettighetene nylig blitt solgt til Signature Entertainment i Storbritannia, som i sin tur beskriver filmen som en episk historie satt i en fantasiverden med et sterkt kommersielt potensial.

Regissør M.J. Bassett står bak prosjektet, og filmen er allerede solgt til flere andre land, selv om eksakte lanseringsdatoer ennå ikke er annonsert. I et intervju med Collider påpeker hovedrolleinnehaver Matilda Lutz at den nye versjonen skiller seg fra tidligere tolkninger ved å fokusere mindre på det mannlige blikket og i stedet fremheve en sterk kvinnelig hovedperson. Forhåpentligvis får vi også se en trailer snart.

Gleder du deg til den nye Red Sonja?