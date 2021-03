Redaksjonens Lørdagshjørne: Uke 10, 2021

Du ser på Annonser

2021 har så langt vært et uvant spillår for meg. I de siste tre spillene jeg har runnet har jeg også gått inn for 100% fullføring: Spider-Man Miles Morales, Bowser's Fury, og Super Mario 3D World. Det som er rart er at jeg aldri har identifisert meg selv som en "completionist", platinumtroféet har aldri skreket ut til meg. Fellesnevneren med disse tre er at gameplayet har holdt seg variert og spennende til siste prosent. Spesielt Bowser's Fury. Vet at det er kjipt å bruke 600kr på det om man allerede har spilt 3D World på Wii U, men denne lille Mario-opplevelsen er på nivå med det beste i serien. Sjekk ut anmeldelsen min her. Videre til et spill som jeg ALDRI kommer til å få platinumtroféet til:

Persona 5 Strikers

Jeg har aldri vært en fan av gameplayet til Dynasty Warriors-serien, eller Musou-spillene. Forrige jeg prøvde var Fire Emblem Warriors, et av de verste spillene jeg har prøvd. Du kan gjerne gi meg hjernedødt gameplay i et spill, bare ikke kombiner det med rar uklar strategi, vektløse komboangrep, og en bildefrekvens som hopper opp og ned konstant. De har rett og slett aldri slått an hos meg.

Gjengen <3

Du kan vedde på at jeg ble skuffet da P5S endelig ble avduket som Persona 5 Strikers, en oppfølger til Persona 5 med kampsystemet til Dynasty Warriors. Et spill jeg elsker kombinert med verst tenkelig kampsystem. Jeg holdt meg skeptisk gjennom de første trailerne, men til slutt viste de en større del av spillet som helt klart så ut som strukturen til vanlige Persona 5. Etter å ha spilt 20 timer i Persona 5 Strikers kan jeg meddele at jeg er positivt overrasket! De har løst mesteparten av det jeg ikke kan fordra ved Warriors. Strukturen her er egentlig ganske lik Persona 5, så det føles mer ut som Persona med Warriors-tema enn Warriors med Persona-tema, om det gir mening.

Her har de oversatt kildemekanikken til P5 sine turbaserte kamper til reaksjonært, timingbasert knappemosing. Og det funker. Det er ensformig i lengden, men det funker. Jeg skal ikke gå for dypt inn i det da dette ikke er en anmeldelse, men tro meg når jeg sier at dette er noe veldig verdt å få med seg om man savner The Phantom Thieves og vil tilbringe en god, lang sommerferie med de.

Foreløpig plan er å maine Giovanna. Hva med deg?

Slåssespill-bonanza!

Jeg har også falt hodestups for tradisjonelle, todimensjonale slåssespill igjen, noe jeg har hatt perifer interesse for tidligere. Det hele startet med Guilty Gear Strive sin åpne beta for noen uker tilbake som var helt fantastisk, etter man kom seg gjennom det knotete lobby-systemet. Hodestups forelsket ved første tastetrykk, som endte i et stort hull i lommeboken. Jeg investerte i en såkalt "Arcade stick" (av typen Nacon Daija) og har øvd daglig på komboer og bevegelse siden i en rekke slåssespill:



Guilty Gear Xrd Rev 2



Guilty Gear XX Accent Core Plus (munnfull, det der)



Tekken 7



Street Fighter 5



Dragon Ball FighterZ



Antar R står for "Rollback"

Av disse er det Guilty Gear XX Accent Core Plus det jeg er mest imponert over, av én enkel grunn: Det bruker rollback netcode. For de som ikke vet hva det er, anbefaler jeg denne videoen.

Nintendo, vær så snill, implementer dette i Smash Ultimate. Jeg hadde faktisk ikke spilt annet om det var tilfellet.

Et variert kosthold av slåssespill er bare sunt. Målet mitt er foreløpig relativt enkelt: Vinne en kamp online i hvilket som helst av disse spillene før Guilty Gear Strive kommer ut 11. juni. En dag. En vakker dag.