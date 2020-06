Redaksjonens lørdagshjørne: Uke 23, 2020

Du ser på Annonser

Eksamenstid! Som student pleier denne tiden av året å basere seg for det meste på lesing av pensum, og med det får jeg lite energi til annet enn serietitting i den lille fritiden jeg har. Av en eller annen grunn pleier det alltid å resultere i enda en gjennomgang av serien Parks and Recreation. I år er det litt annerledes, jeg har spilt en hel haug med spill til tross for all lesingen. Mest sannsynlig fordi jeg er lei av å være såpass fysisk inaktiv at jeg kompenserer med å være veldig aktiv i spillverdener.

Animal Crossing: New Horizons

Jeg har logget litt over 130 timer i New Horizons siden lansering og finner fortsatt grunner til å logge meg inn hver dag. Min lille øy ved navn Chetunka har begynt å se ordentlig fin ut, med beboere jeg digger og en litt shabby sjarm ved alt. For tiden er det blomsterdyrking mye av spilletiden går i. En dag skal Isabelle også synes den er verdt 5 stjerner. Jeg finner også en hel haug med grunner til hvorfor jeg egentlig ikke bør like spillet: Så ekstremt mye potensiale for bedre brukervennlighet. Å spille med venner er enormt tungvint og fører til at den biten av spillet har blitt mindre attraktiv etterhvert som tiden har gått. Crafting av flere ting på en gang er ekstremt kjedelig og kunne lett blitt fikset ved å gi muligheten til å lage flere ting av gangen. Å lage en ny spade hver morgen har blitt såpass kjedelig at jeg bare gir opp og kjøper sånn 10 stykk av hver ting fra butikken.

Spillet er heldigvis såpass sjarmerende at disse problemene ikke ødelegger for opplevelsen. Jeg håper bare Nintendo hører på publikum og kan etter hvert gå tilbake og fikse noen av problemene fanbasen har klagd om lenge.

The Last of Us

Som oppvarming til del 2 har jeg gått tilbake til Joel og Ellies første eventyr og rukket en full gjennomspilling. Spillet er absolutt så bra som jeg husker, selv om noe av mekanikken måtte tilvennes etter all poleringen moderne Naughty Dog-spill sine kontrollsystemer har fått. Joel er tung og litt gammel, noe man kjenner i kontrollene. Scenariene spillet setter deg i er like spennende som før og du må alltid være klar for at noe skal gå galt. Jeg anbefaler på det sterkeste å teste spillet uten Listen Mode, evnen du har til å høre fiender og dermed se de gjennom vegger. Det endrer opplevelsen helt og tvinger deg som spiller til å være oppmerksom og holde styr på alle fiender på en helt annen måte.

Historien treffer fortsatt like effektivt sju år senere. Dette er min femte gjennomspilling og de forbannede giraffene knekker meg fortsatt. Venter spent på del 2 og har full tro på at det vil leve opp til de enorme forventningene fans har.

Uncharted: Lost Legacy

Jeg følte et behov for å spille mer Naughty Dog etter gjennomgangen av the Last of Us, og hadde helt glemt at Lost Legacy eksisterte. Jeg rakk heller ikke å spille dette da det kom ut, så det er fint med en fersk opplevelse.

Per nå er jeg i spillets fjerde kapittel, den store, åpne jungelen man må utforske for å finne nøkkelen til dette spillets skatt. Et friskt pust ettersom de forrige spillene i serien har vært så lineære. Det er betryggende å se at Naughty Dog også treffer når det gjelder litt mindre lineære verdener i moderne tid.

PSVR

For å få litt «ordentlig» fysisk aktivitet har jeg lånt meg et PSVR-headset og koser meg med de spillene som tilbys der. Jeg har ikke prøvd alt mulig, men denne lille smakebiten har gitt mersmak for å se hva fremtiden av VR bringer. Jeg øver på Beat Saber, i håp om å en dag kunne spille sanger på Expert-vanskelighetsgraden. Det nærmer seg på låten POP/STARS av den fiksjonelle K-Pop-gruppen K/DA, men det andre refrenget ødelegger hver gang. Det skjer en vakker dag.

Jeg har også prøvd meg på det som har blitt en kult-favoritt blant PSVR-brukere, nemlig Astro Bot Rescue Mission. Akkurat nå er jeg akkurat blitt ferdig med første verden og begynner å se den intense hypen fra folk som har spilt dette spillet. Det er fantastisk! Maken til kreativ 3D-plattforming ser man sjeldent fra noen andre enn Nintendo. Måten spillet blander ditt hode som kamera med en tredjepersons vinkel og klarer å skape helt nye måter å hoppe rundt på gjør at jeg smiler fra øre til øre hele veien gjennom. Dette er et sjeldent kreativt spill og om du har tilgang på PSVR vil jeg si dette er noe du må få prøvd.

I tillegg til alt nevnt over er jeg så vidt i gang med Xenoblade Chronicles Definitive Edition, men er ikke langt nok inn til å ha skapt noen dypere tanker enn «Jepp, dette er fortsatt Xenoblade». Jeg gleder meg som en unge til The Last of Us: Part 2. Hva har dere spilt på i det siste?