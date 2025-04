Drømmekunngjøringer for Switch 2

HQ

Martin Carlsson:

Star Fox: The Lylat Wars

Star Fox - Starwing, Star Fox 64 - Lylat Wars. Det finnes mange navn på et kjært barn. Den offisielle oppfølgeren til Super Nintendo-spillet her i Europa ble utgitt under navnet Lylat Wars til Nintendo 64, og jeg venter spent på et nytt spill som gjør ære på spillets opprinnelse og følelse. For å bringe spillserien opp til dags dato med et smell ber jeg derfor til høyere makter om en reboot, med en mer voksen og moden tone, bort med den litt grelle Disney-paletten og med en visuell profil som minner om de siste årenes Ace Combat. Varemerket har gjennomgått noen vendinger opp gjennom årene, men har aldri blitt tatt på alvor - jeg lurer bare på hvorfor? Platinum Games gjorde Raiden til en kraft å regne med i Metal Gear Rising: Revengeance, men de klarte ikke helt å få Fox McCloud til å ta av med sin Arwing i Star Fox Zero på Wii U for nesten ti år siden.

Men kanskje var det konsollformatet det var noe galt med? Eller det faktum at Nintendo ikke laget spillet selv med samme kjærlighet, varme og budsjett som mange av deres andre store merkevarer? Sjangeren har alltid vært en favoritt. Det er arkade, det er presisjon og det er action. Det er en tilnærming som fungerer både i korte og lange økter, og som burde egne seg perfekt til både docking og bærbar spilling på Switch 2, med alternative veier gjennom nivåene og interdimensjonale galakser å oppdage - akkurat som i gamle dager, men med ekstra alt og en følelse av arv. Jeg vil se bonusoppdrag som får mest mulig ut av den nye konsollens evner, og med Joycon som mus kan jeg se spillet fra førstepersons- og cockpitperspektiv med utvidet innlevelse.

Fox McCloud, Falco, Slippy og Peppy vil selvfølgelig gjøre tønne-ruller i fremtiden i silkemyke bilder, og jeg vil bli bombardert av følelsen av fortiden i en moderne forkledning og fiender som slynges mot meg med et faktisk manus - gi karakterene mer liv enn det som har blitt gjort så langt, jeg vil bry meg om skvadronen av rokamerater. Maksimer produksjonsverdiene og utvid. Gjør antagonisten Andross til et ikon som får Darth Vader til å svette - gjør leiesoldatgruppen Star Wolf til en rivaliserende gjeng med bakgrunnshistorier jeg bryr meg om i tette dogfights. Hvorfor kan ikke Nintendo ta spillserien på alvor, den var strålende på Super Nintendo og Nintendo 64 i all sin enkelhet, men hvorfor prøver de ikke hardere her når alle forutsetningene er der? Gi meg en reboot og la Nintendos førstepartsutviklere stå for gjennomføringen, gjerne med Shigeru Miyamoto ved roret.

Joel Pettersson:

Super Mario 64: Remade and Reloaded

Det trenger selvfølgelig ikke hete det. Men jeg vil gjerne ha en ny versjon av eposet Super Mario 64. Jeg vil oppleve det samme som jeg gjorde da jeg var liten gutt, men i ny silkemyk høyoppløselig grafikk og med et velsmurt maskineri i form av en like smidig og fantastisk spillmekanikk som for eksempel Super Mario Odyssey og Astro Bot bød på. Legg til litt nytt innhold - nye verdener, nye fiender, gjesteopptredener og en haug med koselige minispill, og vi er garantert et fantastisk spill å kose oss med på Switch 2.

Nintendo trenger ikke å innovere hele tiden. Jeg tror de kan se i bakspeilet her og la Super Mario gå tilbake til kjente verdener og slappe av litt. La det være en hyllest til Super Mario generelt ved å innlemme elementer fra Sunshine, Odyssey, Wonder, og kanskje til og med Super Mario Kart eller Super Mario Strikers - men la det være en hyllest til Super Mario 64 spesielt. Dette prosjektet er så usannsynlig som det kan bli, men hvis jeg satt i Kyoto som sjef, ville jeg kastet det på bordet (ideen, altså) og begynt å jobbe med Super Mario 64: Bigger, Better and Boosted med en gang.

Petter Hegevall:

Wave Race

Blue Storm var aldri særlig bra om originalen til Game Boy (1992) var jeg vel heller ikke noen stor fan av. For meg er det utelukkende Wave Race 64 som gjør denne spillserien til det den er, og det er også det spillet som får meg til å drømme om en Switch 2-racer på samme tema, med den samme lekne, fargerike arkadefølelsen og den realistiske, krevende vannfysikken. For det Nintendo oppnådde med kjørefølelsen i N64-spillet var og er fortsatt en fantastisk bragd, og med dagens teknologi kan et comeback bli så minneverdig som det kan bli. Jeg vil ha rullende bølger, superglatt vann, flips og triks og forskjellige miljøer som føles som N64-spillet, men som ikke er direkte nyinnspillinger.

Zelda-prosjektet til Wii U, som ble kansellert, ville vi selvfølgelig aldri sagt nei til hvis det ble gjenopplivet, fullført og rullet ut til Switch 2.

Henric Pettersson:

The Legend of Zelda: Wind Waker 2

Det kanskje beste spillet jeg husker fra Nintendo Gamecube-tiden, er Links eventyr til sjøs med sin utsøkte design og grafikk. Nå vil jeg tilbake til den tiden i form av en oppfølger. Tenk deg en enda større spillverden med verre naturkatastrofer til sjøs, mer avanserte sjøslag og hvorfor ikke utfordringer under vann? Det kribler i magen bare jeg tenker på det, og jeg skulle virkelig ønske at Nintendo ville realisere drømmene mine. Toon Link fortjener å komme tilbake, og hvilken bedre måte å ønske ham velkommen på enn en oppfølger til Wind Waker?

Patrik Severin:

F-Zero

Vi vet at det kommer et nytt Metroid Prime og sannsynligvis et nytt Super Smash Bros. Det er imidlertid lite sannsynlig at vi får se et påkostet F-Zero igjen. I motsetning til Petter, som ønsker seg et nytt Wave Race, vil jeg gjerne se en høybudsjettsproduksjon av F-Zero, med både mørke og et fantastisk musikkutvalg med fokus på metal. Musikken kan også by på noen fine remastere av Mute City og andre klassikere. Figurene og designet kan hente inspirasjon fra noen av de mørkere tegneseriene vi leste på 1980-tallet. Jeg vil gjerne at de skal foregå på intense, varierte og dynamisk skiftende nivåer i ulike miljøer, med fokus på ekstremt høye hastigheter. Nintendo kan bruke kunnskapen de har fått fra andre racingspill som Mario Kart og andre.

Jeg ønsker meg en turneringsmodus for én eller flere spillere, mange muligheter til å tilpasse det superraske kjøretøyet ditt, og tuningmuligheter for alle konkurranseformer. Alternativet er selvfølgelig en kampanje som kun fokuserer på Captain Falcon. En flerspillermodus er en selvfølge, og potensielt muligheten til å spille sammen med en venn på samme konsoll. Uansett hvordan Nintendo takler den biten, er jeg ivrig etter en retur av serien i ny grafikk og med flott racing. Konkurrentene bør ha høy innsats og risiko for deg som spiller. Det skal være utfordrende og gjerne litt utilgivende, akkurat som tidligere titler i serien kunne være. De kan ta litt inspirasjon fra Burnout og virkelig vise oss krasjede kjøretøy og mulighetene for å dytte hverandre av banen. Et av mine drømmespill for Switch 2 ville vært et nytt F-Zero, og jeg tror ikke jeg er alene om det.

Johan Vahlström:

Golden Sun 4

Et av mine favorittspill til Game Boy Advance var Golden Sun og oppfølgeren Golden Sun: The Lost Age. Det var et rollespill fra japanske Camelot Software Planning, som ellers er kjent for å lage Marios sportsspill. Og det er nok sistnevnte som gjør at Golden Sun-serien nå virker død. Det tredje og siste spillet i Golden Sun: Dark Dawn-serien ble utgitt i 2010 til Nintendo DS. Siden da har det vært stille. Serien var svært kreativ med sine gåter som krevde bruk av magi, annerledes monsterfangst der 28 forskjellige djinner var gjemt rundt omkring i spillverdenen. Denne serien, og spesielt det første spillet, er et av de mest undervurderte rollespillene noensinne, og det fortjener en oppfølger. Og hva er vel bedre enn den kommende Switch 2?

Conny Andersson:</em></em>

Donkey Kong World

Jeg elsker åpne verdener. Så slipp jungelapen løs på et stort eventyr i en gigantisk verden. Fyll hvert hjørne med spennende ting å gjøre. Klatre og sving deg i lianer, besøk gruver for å kjøre vogner langs jernbaner, få hjelp av Rambi til å komme deg rundt på land og Enguarde, sverdfisken, til å transportere deg under vann. Den store verdenen byr på særegne miljøer å utforske - og la oss møte Cranky, Funky, Candy og alle de andre figurene. Her er det virkelig potensial til å lage et gigantisk, fullpakket eventyr der vi må samle nøkler eller nok bananer til å komme inn i kong K. Rools rike og beseire ham. Jeg blir opprømt bare av å tenke på det.

Alexander Lindberg:

Banjo-Kazooie

Det er selvfølgelig et sjansespill, men en drøm er en drøm, og noe jeg gjerne skulle sett på Switch 2 ville vært et etterlengtet nytt spill i Banjo-Kazooie-serien. Vi eide dessverre aldri en Nintendo 64 da jeg var barn, men jeg husker da familien min besøkte søskenbarna våre på begynnelsen av 2000-tallet, tok jeg mange sjanser til å tilbringe flere timer og eventyr med bjørnen og fuglen. Banjo-Kazooie er en ekte klassiker av en serie som har eksistert siden 1998, men dessverre døde den et tiår senere da Nuts & Bolts ble utgitt. Det er på høy tid å gi serien en ny sjanse, og selv om Microsoft selvfølgelig eier Rare nå, bør ikke det nødvendigvis stoppe noe. Med deres nye strategi om å gi ut spill på konkurrerende plattformer, kan et nytt Banjo-Kazooie-spill slippes på dag én på Switch 2, Xbox og PC og være en etterlengtet retur av serien til Nintendo, der Banjo en gang ble født.

En nyinnspilling av Super Mario 64 for Switch 2? Ja takk!

Jonas Mäki:

Animal Crossing Next

Det har gått fem år siden Animal Crossing: New Horizons tok verden med storm under den da pågående pandemien. Selv om spillet fortsatt er populært, er det mange år siden jeg trakk ut støpselet og følte at jeg var ferdig med det (med Dondoko Island i Like a Dragon: Infinite Wealth fungerte som en erstatning). Med Switch 2 rett rundt hjørnet ville det vært en drøm å se en ny, enda mer ambisiøs del av serien - en tittel som virkelig maksimerer potensialet til den nye maskinvaren. Jeg ser for meg en verden der landsbyen er større enn noensinne, der jeg får frie tøyler til å bygge opp hele landskap. Det er også på tide med en større grafisk oppdatering med dynamiske årstider med ekte væreffekter, ikke minst rundt snø på bakken, høstløv som blåser i vinden og vårregn som etterlater seg små pytter. Og hvorfor ikke en mer levende landsby der innbyggerne faktisk har rutiner, får jobber og utvikler seg som mennesker over tid i stedet for bare å flytte på seg når du blir kjent med dem? Flerspillerdelen bør også få et løft. Kanskje man kan lage områder eller nabolag med venner for å skape noe hyggelig sammen? Og med bedre online for Switch 2 kan vi få større arrangementer, dynamiske festivaler og kanskje til og med felles prosjekter mellom flere landsbyer. Nå er det på tide at Nintendo frisker opp konseptet skikkelig og skaper noe som vil vare en generasjon. Det ville vært mitt absolutte drømmespill.

Niclas Wallin:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Jeg skal være helt ærlig her og si at jeg ikke har spilt på mange av Nintendos konsoller i mitt liv, og jeg vet ennå ikke om jeg kommer til å skaffe meg Switch 2. Men hvis Nintendo skulle komme med en skikkelig nyinnspilling av Ocarina of Time, øker sannsynligheten for at det skjer betydelig, så mye kan jeg love deg. Jeg har ikke klart å spille originalen, delvis på grunn av vanntempelet og delvis fordi jeg aldri kom overens med Nintendo 64-kontrolleren. Men bare tanken på et Ocarina of Time med grafikk som utnytter maskinvaren til Switch 2 til det maksimale og med en anstendig kontroller får meg til å sikle veldig sterkt. Tiden er inne for dette Nintendo, få det til å skje, og jeg skal kjøpe en Switch 2 rett på lanseringsdagen, det er et løfte. Da skal jeg også sørge for å spille ferdig et av de beste spillene gjennom tidene.

Olof Westerberg:

Diddy Kong Racing 2

Ingenting av det (lille) vi har sett av 'Mario Kart 9' så langt vitner om en gjenbruk av forrige iterasjons vertikalitet og hangglidere, tvert imot så den Wild West-aktige banen fra avdukingstraileren herlig retroflat ut. Dette fikk meg umiddelbart til å håpe at Nintendo endelig mener det er på tide med en oppfølger til det fargerike fartseventyret med Diddy Kong i hovedrollen fra 1997 - og ønsker å skille de to seriene fra hverandre. Jeg gleder meg til party-racing for flere spillere, på baner med utallige baner - både horisontale og vertikale - og utallige kjøretøytyper i en mye mer eksperimentell opplevelse enn vi vanligvis er vant til med Mario Kart-serien. Jeg vil selvfølgelig også se et massivt soloeventyr med tilpassede minispill og utfordringer, en åpen verden å utforske og hemmeligheter å finne, en koselig nonsenshistorie og et lydspor av Grant Kirkhope og David Wise - komponistene som ga oss noen av spillverdenens mest unike musikkstykker med Donkey Kong Country-spillene, Banjo & Kazooie, Goldeneye og (selvfølgelig) Diddy Kong Racing. Nå er det på tide at Nintendo blåser oss av stolen den 2. april.

André Lamartine:</em></em>

Super Mario Odyssey 2

Jeg er kanskje litt kjedelig her, men Mario's Odyssey har vært Switchens største høydepunkt for meg, og selvfølgelig vil jeg ha en oppfølger som tar hattemekanikken til neste nivå. Selv om det åpenbart er vanskelig å slå Galaxys storslåtte skala, er det mye av det samme potensialet i et nytt Odyssey, som bare utvider det koselige turisttemaet fra originalen. Etter en T-Rex vil jeg være... en måke! En komet! Eller en måne! Hvorfor ikke? Jeg elsket omgivelsene i Odyssey og den utradisjonelle humoren, noe jeg gjerne vil se mye mer av enn for eksempel en ny 3D-tittel, og en eventuell oppfølger kan fortsette å besøke nye verdener og planeter. Luigis ballongutfordringer har vært morsomme, men nå som alle månene er samlet inn, er jeg klar for en helt ny Odyssey-utfordring.

Hva er din drømmeutgivelse for Nintendo Switch 2?