"Redder spilleren Mbappé": L'Equipe leker med Real Madrid-spillerens krise på forsiden

Kylian Mbappé forlater aldri orkanens øye. Han avsluttet sin fruktbare periode i PSG med juridiske tvister om betalingene hans. Han har blitt utstøtt av en stor del av opinionen og pressen i Frankrike på grunn av sin ineffektive rolle under UEFA Euro 2024 med Frankrike, og ble senere utestengt fra to samtaler med laget.

Og siden han kom til Real Madrid, er alt han hører rundt seg tvil og kritikk om hans prestasjoner: hans mangel på selvtillit eller intensitet, til og med spørsmålstegn ved gyldigheten av hans femårskontrakt etter tre måneder, 18 kamper og 9 mål.

Kan 25-åringen bli frelst? Det er spørsmålet den franske avisen L'Equipe stiller på forsiden i dag, fredag 29. november. "Il Faut Sauver Le Joueur Mbappé", en parodi på filmen "Saving Private Ryan", med Real Madrid-president Florentino Pérez, Madrid-trener Carlo Ancelotti og den franske landslagstreneren Didier Deschamps.

Real Madrid-spillerne forsvarer Mbappé

I garderoben på Valdebebas i Madrid fortsetter kollegene å skjerme og forsvare Mbappé hver gang de blir spurt om det (noe som er nesten hver kampdag, men spesielt etter Liverpool-tapet, der Mbappé misset et straffespark).

"Han jobber bra, jeg ser ham godt og han er selvsikker. Vi har tro på ham. Jeg er sikker på at han vil gjøre det alle forventer av ham, sier Luka Modrić.

Dani Ceballos, som kom inn etter Camavingas uheldige skade, sa at Mbappé "jobber med mer enn noen andre" "Det er vanskelig å komme til en klubb som Real Madrid, som har vunnet alt, og finne seg til rette de første månedene. Han kommer til å gi mye til dette laget veldig snart."

Ancelotti mener også at løsningen er å være tålmodig, og at alle må støtte ham. "Han har scoret mange straffer. Noen ganger kan han bomme på en straffe. Han jobber godt og har tilpasset seg godt. Vi må være tålmodige, for han er en ekstraordinær spiller."

"Han er en verdensklassespiller, han viser det, og han vil vise det igjen. Vi er glade, og laget er her for å prøve å støtte ham i alt", legger Lucas Vázquez til om Mbappé. Uten Vini i minst fire kamper til, har Mbappé flere muligheter til å bevise at haterne tar feil.