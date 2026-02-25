Reddit får en bot på 14,5 millioner pund for manglende alderskontroll av brukere

HQ

Den sosiale medieplattformen Reddit har blitt ilagt en bot av det britiske informasjonskommissariatet (ICO) for ikke å ha alderssjekket brukerne aggressivt nok. Etter juli 2025, da alderskontroller ble tvunget inn i loven for visse nettsteder av den britiske regjeringen, innførte Reddit alderskontroller på sine brukere. Boten, som beløper seg til 14,5 millioner pund (19,6 millioner dollar), er imidlertid basert på funn som ble gjort før denne utrullingen.

"Etterforskningen vår viste at Reddit ikke hadde noen robust alderssikringsmekanisme og derfor ikke hadde et lovlig grunnlag for å behandle personopplysningene til barn under 13 år... Disse feilene betydde at Reddit brukte barnas data ulovlig, og potensielt eksponerte dem for upassende og skadelig innhold," heter det i pressemeldingen fra ICO (via ArsTechnica).

Reddit vil anke boten og kritiserte på sin side ICO for å be om mer innsamling av privat informasjon. "Reddit krever ikke at brukerne deler informasjon om identiteten sin, uansett alder, fordi vi er dypt forpliktet til deres personvern og sikkerhet", sier Reddit i en uttalelse. "ICOs krav om at vi skal samle inn mer privat informasjon om alle brukere i Storbritannia er kontraintuitivt og i strid med vår sterke tro på våre brukeres personvern og sikkerhet på nettet. Vi har til hensikt å anke ICOs avgjørelse."

Selv om Reddit allerede har iverksatt tiltak for å sikre at brukere som ser på voksent innhold på nettstedet, er over 18 år, mener ICO at det sosiale mediet bør gå lenger med disse kontrollene. "ICO har informert Reddit om at det å basere seg på egenerklæring utgjør en risiko for barn, ettersom det er lett å omgå. Tilsynet holder Reddits behandling av barns personopplysninger under oppsikt som en del av det pågående arbeidet med fokus på nettplattformer som primært baserer seg på egenerklæring - et fokusområde for ICO, som beskrevet i ICOs fremdriftsoppdatering om barns personvern fra desember 2025", står det i ICOs rapport.

