Reddit kan bli den neste store søkemotoren

Reddit har ambisjoner om å bli den neste store søkemotoren. Allerede i dag bruker millioner av mennesker Reddit som et nettforum for å få tilbakemeldinger og hjelp fra ekte brukere, og mange Google-søk har i dag ordet "Reddit" plassert etter søkeordet for å sikre en reell diskusjon og respons.

I et nytt notat til investorene skriver Reddit-sjef Steve Huffman at Reddit "konsentrerer ressursene våre på de områdene som vil gi resultater for våre mest presserende behov", noe som inkluderer "å gjøre Reddit til en go-to-søkemotor".

"Hver uke kommer hundrevis av millioner av mennesker til Reddit på jakt etter råd, og vi gjør flere av dem til aktive brukere av Reddits innebygde søkemotor", fortsetter Huffman. Reddit Answers vil bli utvidet globalt, noe som gjør det til en mer sentral funksjon i søk.

Selv om du får menneskelige resultater ved å legge til Reddit i søkene dine, er det fortsatt mange som bruker Google og deres nye AI for å få svar, noe som betyr at Reddit ønsker å ta det neste steget opp.

