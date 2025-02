Reddit planlegger å innføre en betalingsmur senere i år

HQ

Noen såkalte subreddits kan få innhold låst bak en betalingsmur senere i år. Dette kommer ifølge selskapets administrerende direktør Steve Huffman, som etter den siste kvartalsrapporten holdt en AMA og avslørte at noen deler av plattformen snart kan bli låst bak en betalingsmur. Det er ennå ikke klart hvordan dette vil bli implementert, eller i hvilken grad subreddits kan bli berørt. Reddit tilbyr allerede et abonnement for de som ønsker å unngå reklame, som også gir tilgang til en eksklusiv lounge.

"Det er et arbeid som pågår akkurat nå, så det kommer. Betalte subreddits? Ja, vi bekrefter at de er på listen."

Men dette nye påståtte abonnementet kan ta det et skritt videre. Det gjenstår å se hvordan Reddits brukere vil reagere på disse planene og hvordan de vil påvirke plattformen som helhet.

Bruker du Reddit ofte i dag, og vil du fortsette selv om det innføres en betalingsmur?