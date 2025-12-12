Reddit saksøker Australia på grunn av nasjonalt forbud mot sosiale medier for mindreårige

HQ

Reddit har innlevert et søksmål til Australias høyesterett for å få opphevet landets nye landsomfattende forbud mot tilgang til sosiale medier for personer under 16 år. Selskapet hevder at loven bryter med den underforståtte konstitusjonelle beskyttelsen av fri politisk kommunikasjon, og sier at Reddit ikke bør kvalifisere som en sosial medieplattform i henhold til lovgivningen.

Utfordringen kommer bare to dager etter at det første forbudet i verden trådte i kraft. Det er det andre søksmålet mot loven, men Reddits engasjement, som et stort amerikansk teknologiselskap med en markedsverdi på rundt 44 milliarder dollar, øker innsatsen og ressursene bak kampen betydelig.

Australske myndigheter avviste Reddits påstander

Den australske regjeringen avviste Reddits påstander og sa at loven er utformet for å beskytte barn mot skade på nettet. Kommunikasjonsminister Anika Wells sa at regjeringen "står sammen med foreldre, ikke plattformer", mens helseminister Mark Butler sammenlignet Reddits søksmål med taktikker som en gang ble brukt av Big Tobacco.

Sosiale medieselskaper som Reddit, Instagram, YouTube og TikTok er nå pålagt å blokkere mindreårige brukere, ellers risikerer de bøter på opptil 49,5 millioner australske dollar. De sier at de bruker verktøy som aldersavlesningssystemer og selfie-basert aldersestimering for å overholde kravene.

Reddit kontrer med at loven medfører "alvorlige problemer med personvern og politiske ytringer", og at det å utestenge tenåringer fra politiske diskusjoner på nettet undergraver demokratisk deltakelse. Selskapet viser til at dagens ungdom under 16 år snart vil være velgere, og at det å begrense tilgangen deres til politisk dialog kan hindre dem i å ta informerte valg.