Reddit vil kreve at noen kontoer må bekrefte at de drives av et menneske

HQ

AI er her, og internett oversvømmes allerede av alle typer AI-generert innhold. Reddit vil kreve at kontoer som utviser "automatisert eller på annen måte mistenkelig oppførsel" for å bekrefte at et menneske driver dem. Denne nye policyen ble uttalt av Reddit CEO Steve Huffman i et Reddit-innlegg, og rapportert av Ars Technica. Tanken er at folk som administrerer Reddit "ønsker å sørge for at når du er på Reddit, vet du når du snakker med en person og når du ikke gjør det".

Det må sies, at menneskelig bekreftelse bare vil skje, hvis Reddit mistenker at en konto er en bot. Dette er "sjeldent" og vil ikke gjelde for "de fleste brukere". Hvis kontoen ikke kan bevise at den er menneskelig, kan den "bli begrenset".

Reddit vil sjekke om en konto drives av et menneske ved å bruke tredjepartsverktøy. Det gjøres klart at disse tiltakene ikke vil avsløre brukernes sanne identitet, Reddit-brukernavn eller Reddit-aktivitet. Metodene som utforskes for øyeblikket, er passnøkler, som kan bidra til å fastslå at "et menneske sannsynligvis har gjort noe". Reddit ser også på biometriske tjenester fra tredjeparter, som World ID, som bruker irisskanningsteknologi. Og om ikke annet, kan den siste utveien være tredjeparts offentlige ID-tjenester, som allerede er i bruk i noen geografiske områder, som Storbritannia.

Men dette handler om mer. Kontoer som bruker bots på tillatte måter, vil få en App-etikett. Reddit har lagt ut informasjon om hvordan utviklere kan få appene sine merket.

Verifiseringsprosessen er helt klart nødvendig, siden Reddit allerede fjerner i gjennomsnitt 100 000 kontoer per dag som "bruker skumle bots og poster spam". Reddit planlegger også å gjøre det enklere for brukere å rapportere kontoer som de tror er roboter.

Reddit har ikke bekreftet hvor mye av innholdet på nettstedet som er AI-generert.