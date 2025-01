Redditors tar et standpunkt mot Elon Musk ved å forby Twitter/X-lenker

HQ

Det er ganske overraskende at vi egentlig ikke snakker om noe Trump sa under innsettelsen denne uken. I stedet diskuterer vi handlingene til Elon Musk, som gjorde en gest under sin egen tale som mange har pekt på at har en slående likhet med en nazihilsen.

Uansett om du mener at Musks gest var en nazihilsen eller ikke, er det klart at den har brakt ham i hardt vær hos mange mennesker, inkludert mange Reddit-medlemmer, hvorav noen har bestemt seg for å legge ned et direkte forbud mot lenker til Twitter/X, for ikke å støtte plattformen lenger.

Overfor BBC insisterte en talsperson for Reddit på at nettstedet selv ikke har lagt ned forbud mot Twitter/X, men siden Reddit er et nettsted som hovedsakelig drives av medlemmer av fellesskapet, ser det ut til at disse moderatorene har tatt på seg å innføre forbudet.

Ifølge tall fra BBC har mer enn 100 subreddits, hvorav 60 med mer enn 100 000 medlemmer, bannlyst innlegg fra Musks plattform. Musk selv har benektet at hilsningen var noe som lignet en nazihilsen, og beskylder mediene for å ha pisket seg selv opp i et raseri over kontroversen.

Det ser imidlertid ut til at det ikke bare er det Musk vil kalle gammelmedia som har hisset seg opp over gesten hans, ettersom mange Reddit-moderatorer har valgt å vende milliardæren ryggen. Hvorvidt dette vil føre til noen endring hos Musk eller plattformen hans er usannsynlig, men det viser hvor splittende milliardæren fortsatt er på internett.