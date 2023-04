Redfall, Coffee Talk 2 og alt annet som blir med i Game Pass resten av april

HQ

Arkanes Redfall ha vært på en humpete vei helt siden det ble avduket, men den har gått fra vondt til verre de siste månedene med utviklerne som snakker om å legge til et 60 fps-alternativ for Xbox Series og fjerne kravet om å alltid være online etter lansering. Da er det bra mange av dere slipper å betale for det om to uker. Faktisk er det flere perler og spennende spill du får "gratis".

Microsoft har annonsert spillene som vil bli med i Xbox Game Pass og PC Game Pass resten av april og begynnelsen av mai, og moroa starter med et ok spill i dag. Her er hele listen:



Minecraft Legends på PC, konsoller og Cloud i dag



Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly på PC, konsoller og Cloud den 20. april



Medieval Dynasty på Xbox One den 20. april



Homestead Arcana på PC, Xbox Series og Cloud den 21. april



Cassette Beasts på PC den 26. april



BlazBlue: Cross Tag Battles Special Edition på PC, konsoller og Cloud den 27. april



The Last Case of Benedict Fox på PC og konsoller den 27. april



Redfall på PC, Xbox Series og Cloud den 2. mai



Så har vi de dårlige nyhetene siden disse spillene forlater Game Pass den 30. april: