Redfall har vært ute i et år og har ennå ikke gitt ut Hero Pass-innhold

Redfall var en av de største skuffelsene som rammet bransjen i 2023. De kom i hælene på Prey og Dishonored, to titler av betydelig kvalitet. Publikum forventet at Redfall skulle bli en av årets sensasjoner, men ved lansering viste det seg å være en katastrofe av store proporsjoner. Når det er sagt, er det verdt å merke seg at studioet har gitt ut oppdateringer som har klart å redusere og forbedre mange av feilene, selv om det sannsynligvis var for sent.

Bethesda hevder å ville fortsette å jobbe med tittelen, men det har gått over et år siden utgivelsen, og brukere av Bite Back Edition har ennå ikke mottatt alt som ble lovet.

Hero Pass var inkludert i Bite Back-utgaven, som kostet $ 99,99 / € 109,99 og inkluderte, bortsett fra basisspillkomponentene, flere eksklusive våpenskinn, tilbehør til de originale karakterene og to ekstra karakterer "i nær fremtid". Når det er sagt, er karakterene ennå ikke implementert, og studioet har ennå ikke kommentert når de vil bli lagt til.

Den siste oppdateringen til tittelen var også i november i fjor, og Arkane Austin lovet at det ville komme enda flere tillegg i 2024. En grunn er at de venter til 9. juni når Xbox Games Showcase finner sted, selv om spillernes håp er tynt.

Takk, GamingBolt.