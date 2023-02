Redfall krever at du er online til enhver tid

HQ

Redfall ser ut til å være et ganske unikt spill som tilbyr en kampanje som kan nytes fullt ut å spille singleplayer, samt samarbeide med opptil tre venner. Selv om vi forstår behovet for en internettforbindelse mens du spiller flerspiller online, viser det seg at du må være koblet til internett selv når du er alene.

Dette avsløres i den offisielle FAQ for Redfall, som tydelig sier: " En vedvarende online tilkobling er nødvendig for single player og co-op".

Selv om dette er et ikke-problem for de aller fleste, vet vi at det er brukere som betaler internett per gigabyte, og noen tar med konsollene sine til steder uten online tilkobling for ferie eller arbeid. Dette betyr også at spillet sannsynligvis vil bli stengt for godt den dagen Bethesda og Arkane Austin bestemmer seg for å koble fra serverne, noe som forhåpentligvis vil ta veldig lang tid, ettersom Microsoft har vært ganske flinke til å ikke koble fra spillene sine for tidlig.

Takk VGC