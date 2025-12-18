Redfall regissør mener spillet kunne ha lyktes hvis det ble lansert med 1.4-oppdateringen

HQ

Arkane Austin, utvikleren bak det utrolige Prey og mye baktalt Redfall, vil sannsynligvis bli bedømt mer på sin siste fiasko enn sine tidligere suksesser. Men ting kunne ha vært annerledes for co-op vampyrskytespillet, som regissør Harvey Smith sa i en nylig episode av My Perfect Console Podcast (via Eurogamer).

Etter at Arkane Austin ble lagt ned, ga studioet ut Redfall 1.4, en oppdatering som Smith sier tillot teamet å komme "så nærme vi kunne" til den opprinnelige visjonen. "Hvis vi hadde lansert med den og bygget videre derfra, ville det kanskje ha vært en annen historie", sier han.

Smith snakket også om den forferdelige responsen utviklere kan få på nettet, selv når spillet deres lykkes. "Jeg føler at videospillutviklere får det verre. Du lanserer spillet ditt, det har tatt år å komme dit, kanskje det flopper, kanskje det gjør det ok, kanskje folk hater det. Selv om de elsker det, blir du utsatt for en kaustisk, syrlig hets i sosiale medier. Og hver gang du lanserer et spill, vil det alltid være det, hver gang vil det være den hetsen, uansett hva du gjør."

Etter Arkane Austins nedleggelse sa Smith at han syntes mest synd på de nyere folkene i bransjen. "Jeg følte virkelig for dem som var nye, dette var deres første prosjekt, eller de hadde bare vært i bransjen en stund."

Tror du Redfall kunne ha vært reddet?