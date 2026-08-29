Redfalls regissør om spillets fiasko: «Vi lot oss rive med av hele denne ‘games-as-a-service’-greia

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Selv om vi kanskje bruker spill som Concord og Highguard som de største eksemplene når vi snakker om mislykkede live-service-prosjekter, er ikke helteskytespill de eneste kostbare prosjektene som har kostet store summer. Redfall var et co-op-spill med live-tjeneste fra et prestisjefylt studio, som floppet så hardt at det førte til den uheldige nedleggelsen av Arkane Austin.

I et intervju med The Game Business snakket Harvey Smith, regissør for Redfall og Arkane-veteran, om hvordan studioet ble «revet med» av ideen om «games-as-a-service». «[Redfall] var et vanskelig prosjekt. Arkane er svært spesialisert, men bransjen vokser, og det er alltid flere munner å mette. Og det er flott når man kan nå et bredere publikum. Vi ble revet med av hele «spill som tjeneste»-greia, og jeg hadde den tåpelige frekkheten å anta at det alltid ville gå bra for oss. Vi kan klare dette. La oss ta det vi elsker, og blande det med [spill-som-en-tjeneste]. Og ha forskjellige mekanikker for dag og natt. Og ha karakterklasser. Så midt oppi alt dette skjedde COVID. Vi opplevde også den store oppsigelsesbølgen der alle gikk over til fjernarbeid og begynte å bytte jobb,» sa Smith.

Smith trekker noen positive lærdommer fra opplevelsen. I året etter utgivelsen av Redfall jobbet Arkane Austin med tusenvis av feil, og ga til og med ut en oppdatering til tross for at de ikke lenger jobbet for Xbox. «Erfaringene vi gjorde oss gjennom det lange, problemfylte prosjektet, der jeg helt klart var utenfor mitt kompetanseområde og ikke jobbet med det jeg egentlig burde ha jobbet med... Noen av de øyeblikkene jeg er mest stolt av, var å se teamet samle seg rundt utrolig vanskelige utfordringer,» sa Smith.

Akkurat nå jobber Smith sammen med sin mangeårige samarbeidspartner Ben Horne i et nytt studio, Black Pony Interactive. De skal utvikle mer av det de kan best, nemlig nye, oppslukende singleplayer-simulatorer, nå som de har lært at «games-as-a-service» ikke er deres sterkeste side.