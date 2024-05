Redfall's siste oppdatering har nå blitt utgitt

HQ

Den Arkane Austin-utviklede tittelen Redfall var en av de største floppene i 2023. Til tross for et spennende konsept med moderne vampyrer og kult design, manglet det nesten alt annet, og kritikken var ikke snill.

Utviklerne lovet å fikse spillet, men da de fortsatt ikke var ferdige etter et år, bestemte Microsoft seg nylig for å trekke ut støpselet på hele studioet og refundere alle som hadde kjøpt sesongkort. Dette satte også en stopper for fremtidig støtte, med unntak av en siste oppdatering.

Sistnevnte har nå blitt utgitt, og på Bethesdas nettsted kan vi lese hva den inneholder (for eksempel muligheten til å pause når du spiller enkeltspiller og en offline-modus), inkludert en kommentar fra utviklerne, som skriver :

"Vi er takknemlige for de millioner av spillere som har sluttet seg til oss. Fra alle i Arkane Austin, takk for at dere har spilt spillene våre og elsket verdenene våre, det har vært en ære å levere disse opplevelsene til dere.

- Arkane Austin"

Det er ingen fullstendig liste over alt som er løst, men studioet kommenterer :

"Denne artikkelen dekker bare de største tilleggene som kommer til Redfall, men det er ikke alt. Nye fiendemøter i Redfall Commons, fortsatte AI-forbedringer, Story Mode-vanskeligheter og et nytt Unrivaled Weapon er også lagt til med denne oppdateringen.

*Det kommer ingen fullstendige oppdateringsmerknader for denne oppdateringen. Takk for din forståelse."

Har du planer om å prøve Redfall nå?