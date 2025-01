RedMagic er et "sekundært" merke av Nubia som for noen år siden kom inn på Android -markedet med en klar forpliktelse til å tilby enheter fokusert på spill og med tilleggsfunksjoner av høy kvalitet, men til en rimelig pris ...nesten rimelig i alle fall. Siden den gang har merket klart å opprettholde en rytme av produktlanseringer som ikke bare har dekket telefoner, men vi har også sett nettbrett og til og med bærbare datamaskiner med rett og slett fantastiske funksjoner, til vanvittige priser.

Spilling i fremste rekke

Men vi har kommet til å snakke om mobiler, og dette er ingen liten ting, for hvis du er kjent med verden av Android smarttelefoner, vil du vite at det er et voldsomt og nådeløst marked som knuser selskaper som våger seg inn i produksjon av enheter uavhengig av stamtavle eller hva de investerer i markedsføring. I 2025 har brukerne lært å skille de sterke fra de svake, og ikke lenger bare en hvilken som helst gammel gadget vil bare gli gjennom sprekkene. Å vite alt dette, folket på RedMagic, satset fra begynnelsen på å legge kortene sine på bordet med et klart forslag, gi alt og gi det billig, og hei, kan du tro at de ikke har gjort det dårlig i det hele tatt?

I denne delen nevnte vi at RedMagic 10 Pro er en spillenhet, og dette er delvis sant. Vi kan ikke benekte kallet til spillstasjonen som den bærer som et flaggskip. Til å begynne med er utseendet helt designet for å tiltrekke seg oppmerksomheten til barna som vil spille alt og alt, hvor som helst. Den er tilgjengelig i to farger, og fremkaller den gamer-stemningen uten å falle inn i neon-stilene som er så vanlige i sektoren.

Baksiden er mye enklere enn forgjengerne, med en mer eller mindre diskret industriell tone hvis vi ser bort fra LED-lysene som vi kan unnskylde med at de er knyttet til det aktive ventilasjonssystemet som vi skal snakke om senere. Kameramodulene er i flukt med kabinettet og stikker veldig lite ut, noe som er vanskelig å finne i sektoren på grunn av konstruksjonen av selve linsene, og hele baksiden er dekket med frostet glass som perfekt avviser fingeravtrykk.

Dette er en annonse:

Rammene er laget av matt aluminium med alle knappene på høyre side, noe som er litt vanskelig til å begynne med, men du vil få taket på det etter hvert. I tillegg til volumkontrollene og av/på-knappen finnes det en konfigurerbar bryter som kan brukes til å endre ytelsesmodus, starte videospillgrensesnittet eller veksle mellom lydmodusene.

Så er det kontrollene som gir RedMagic sin gamer-identitet, i form av to kapasitive knapper som fungerer som avtrekkerne på en kontroller, og som er en stor fordel i mobilspill. Disse knappene kan også konfigureres og remappes med RedMagics egen programvare for å tilpasse dem til spill som ikke har innebygd støtte. Sett alt sammen, kan vi si at dette sannsynligvis er den første virkelig vakre RedMagic vi har sett, men uten å miste noen av de egenskapene som fikk dem hit i utgangspunktet.

Dette er en annonse:

Men skjønnheten ligger på innsiden

Hvis det er noe RedMagic-serien har utmerket seg for siden starten, er det nettopp å tilby en prissjekk på det mest eksklusive utvalget av Android -mobiler, i hvert fall når det gjelder interne kretser, og ingen kan nekte for at dette målet er oppnådd. Ta for eksempel denne RedMagic 10 Pro, for eksempel.

Fra en basispris i Spania på €649 (og opp til €999) er RedMagic 10 Pro muligens den kraftigste Android -telefonen på markedet, verken mer eller mindre. I denne grunnleggende konfigurasjonen har vi 12 GB LPDDR5X RAM og 256 GB UFS 4.1-lagring, og som en stor hjerne inneholder den det som er Qualcomms kraftigste chip for øyeblikket og en referanse for 2025, Snapdragon Elite 8, et ekte ukontrollert beist som presterer bedre i mange tester enn noen stasjonære prosessorer.

For å følge den ordentlig og sikre optimal ytelse i spillrelaterte oppgaver, er den valgte GPU-en Adreno 740, som igjen i syntetiske tester er i stand til å utkonkurrere noen grafikkort for bærbare datamaskiner. Alt dette gir en vanvittig mengde kraft som er svært merkbar i det daglige.

Men la oss se på den grafiske siden av saken, og et godt bevis på dette er dens"1,5K-skjerm", en av de store fordelene med denne 10 Pro. Det valgte panelet er et 6,85" OLED-panel med en oppdateringsfrekvens på opptil 144 Hz. Dette er et betydelig skritt fremover sammenlignet med flaggskipene fra andre merker, som sitter fast på 120 Hz til tross for at de i mange tilfeller er dobbelt så dyre som 10 Pro.

Skjermens oppdateringsfrekvens er veldig merkbar, både i daglig bruk og i spill, og den rammeløse skjermen, med opptil 2000 nits maksimal lysstyrke, er et skue som absolutt imponerer i bevegelse. I tillegg er kamerasystemet foran valgt under skjermen, noe som gjør det enda mer spektakulært å se hele panelet uten hull eller uregelmessigheter som skyer opplevelsen.

10 Pro har en batterikapasitet på 7050 mAh, noe som gir den en ærlig god levetid selv i lengre perioder med spilling, og også for å unngå overdreven slitasje når du lader mens du spiller, kan vi aktivere en spesiell lademodus der batteriet er koblet fra og ekstern strøm bare brukes til strømforbruket til mobilen på det tidspunktet, et gjennombrudd som viser omsorgen som gutta på Nubia legger i disse enhetene for å gi dem en virkelig annen karakter. Når det er sagt, savner vi trådløs lading, og det er synd at de ikke utnyttet glassbaksiden til å innlemme det.

Når det gjelder tilkoblingsmuligheter, har vi 5G, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax (Tri-band 2.4G, 5G, 6G), Bluetooth 5.4, Dual GPS (L1+L5), NFC og minijack-hodesettkontakt, et fint ekstrautstyr som allerede er en levning fra en svunnen tid, men noe som er veldig nyttig og som man setter pris på.

På den annen side, og også bemerkelsesverdig, blir prosessoren avkjølt med et aktivt ventilasjonssystem, det vil si en mekanisk vifte som aktiveres når temperaturen stiger for høyt, som sammen med det flytende metallavledningssystemet sørger for at termisk struping (ytelsesfall på grunn av økt prosessortemperatur) er et minne fra fortiden for 10 Pro.

Vi testet eksepsjonelt krevende spill som Genshin Impact og kunne kjøre dem uten problemer i topp kvalitet med utmerket oppdateringsfrekvens eller i COD Mobile, der triggerknappene er en utmerket hjelp.

Som operativsystem kjører RedMagic Android 15 på et tilpasset lag som også inkluderer AI-støtte og er veldig fokusert på spill, med et dedikert grensesnitt og en personlig assistent som hjelper oss med visse aspekter. Det er ikke det reneste Android -systemet vi har sett, og det har bloatware, men det er også sant at maskinvarens pålitelighet betyr at ingenting av dette er et ansvar.

HQ

Men et sted må du kutte

Og i dette tilfellet er det kameraene. La oss ikke la oss lure, 10 Pro har en veldig god sensorpakke, 50 Mpx hoved, 50 Mpx ultra vidvinkel, 2 Mpx for portretter og en 16 Mpx UDP-front som gir utmerket ytelse for normal bruk. Men når det er sagt, og når vi legger lista veldig høyt fordi det er det Nubia selv tilbyr i sin terminal, er det utvilsomt den minst gode delen av mobilen. Vi savnet en optisk zoom, og i testene våre la vi merke til et veldig viktig sprang bakover sammenlignet med andre flaggskip der dette er det viktigste aspektet.

Uansett må vi fremheve den eksepsjonelle innsatsen som er gjort når det gjelder kostnadene for telefonen og frontkameraet, som, selv om det ikke skiller seg ut for sin kvalitet, er plassert under skjermen i en visning av teknologi som konkurrenter som koster mer enn € 1 300 ikke tilbyr.

10 Pro er heller ikke sertifisert for støv- eller vannmotstand, hovedsakelig på grunn av den aktive kjølingen, men den ser ut til å være veldig robust og vanntett, selv om det er best å ikke teste den.

Konklusjon

Du kan like RedMagic 10 Pro mye, litt, ikke i det hele tatt ... Uansett er det et ugjendrivelig faktum at du ikke finner en kraftigere Android -telefon på markedet, ikke engang om du betaler det dobbelte eller tredobbelte. Hvis du er en gamer, er det perfekt, du har alt i din favør fordi dette håndsettet er laget for deg. Men hvis du bare vil ha den til hverdags og nyte den maksimale kraften som dagens teknologi kan tilby i en Android -telefon med et vanvittig batteri, så er den også noe for deg. Til slutt er pris og ytelse to svært viktige elementer i vurderingen når vi velger mobil, men når det gjelder RedMagic 10 Pro, er den rett og slett uslåelig.