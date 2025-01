HQ

Det er ganske utrolig hva du kan få for pengene hvis du er villig til å se forbi de etablerte merkene i Android -markedet og handle etter spesifikasjoner alene. Du ofrer riktignok langsiktig programvarestøtte og dedikerte, dyptgående Android skins, men du får ytelse for pengene.

Ta RedMagic som et eksempel, et relativt nytt merke som har levert den ene gaming-smarttelefonen etter den andre i flere år nå. Designet er ganske slående og avslører deg som spillentusiast på lang avstand, men du får egentlig bare førsteklasses komponenter til en billigere pris, så hva gjør det om designet er litt tvilsomt, ikke sant?

Det siste tilskuddet til serien, RedMagic 10 Pro Lightspeed, er ikke engang så stygg. Den er langt mer kasseformet enn selv de mest kasseformede iPhone-designene, noe som får den til å se både hyperindustriell og nesten ... vel, kul ut? Det er kanskje å gå litt for langt, men poenget er at RedMagic er inne på noe her, og da jeg plukket opp denne brevpressa for første gang, tenkte jeg ærlig talt "wow, jeg skulle ønske flere smarttelefoner lot seg inspirere av denne". Den veier 229 gram, har en metallramme, en bakside i glass og en ganske slående Lightspeed -farge. Den har Bluetooth 5.4, et batteri på 7050 mAh, 100 W-lading, en jack-kontakt, utløsersensorer på rammen med 520 Hz og mye, mye mer, alt til en startpris på 649 euro.

På innsiden finner vi opptil 16 GB LPDDR5X RAM, opptil 1TB UFS 4.1 Pro plass, en Snapdragon 8 Elite SoC og et unikt "ICE-X" kjølesystem med en 23 000 RPM turbovifte og et dampkammer bestående av grafittplater og kobberfolie. Nå er smarttelefonytelse ekstremt vanskelig å fastslå, men la oss bare si at uansett om det er Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, Adobe Rush, eller hva du bruker den til, er RedMagic 10 Pro rask nok, og mer tid, og vil sannsynligvis forbli det i overskuelig fremtid.

Det er enda flere gode nyheter. Skjermen er 6,8", kjører med 144 Hz, er et AMOLED-panel som er i stand til 2000 NITS med et Delta-E-avvik på mindre enn 1 og 100% DCI-P3 fargedekning, samt en oppløsning på 2688x1216, eller som RedMagic kaller "1,5K". Det hele er glatt som bare det, og gir deg rikelig med skjermplass takket være dette boksformede utseendet med et skjermforhold på 20:9.

Telefonen kjører REDMAGIC OS 10, og som forventet er den fullpakket med spillspesifikke funksjoner og animasjoner. Hvis du setter den til å lade, hvis du slår på den interne viften, hvis du beveger deg inn i den spesifikke "Game Lobby". Det hele er superklissete, og spesielt waifuen som kan bli ditt animerte AI-bakgrunnsbilde er på grensen til fornærmende. Og RedMagics rare Google Feed -erstatning til venstre ble endret i det øyeblikket jeg oppdaget den.

Men for å være ærlig? Det meste av dette er standard Android, og selv om basisstarteren er låst, er det mulig å bare installere Niagra eller en annen bærerakett.

Kameraet er middelmådig, og det visste du allerede. Selv om det er to 50 megapikslers objektiver, ett standard wide med OIS og ett ultra-wide, mangler alt fra riktig kalibrert fargekjemi til dynamisk omfang. Det er ikke akkurat forferdelig, men det er en halvhjertet implementering som jeg ikke ønsker å bruke mer enn nødvendig. Men RedMagic er i det minste ærlige her, og har ikke tillagt kameraet mye verdi, og det respekterer jeg. Disse linsene er her, de fungerer, men du kan ikke stole på dem, spesielt under dårligere lysforhold.

Alt i alt er det imidlertid ganske enkelt å anbefale RedMagic 10 Pro på grunnlag av de ganske overbevisende spesifikasjonene du får for pengene. Snapdragon 8 Elite , den utmerkede skjermen, rikelig med RAM og plass, en jack-kontakt - alt er pakket inn i et overbevisende design, og de fleste programvarefeil kan unngås direkte hvis du ikke kan få tak i dem.