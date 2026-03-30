Jeg kan ikke annet enn å bli litt glad når det dumper ned i postkassen min et stykke teknologi som ikke bare ser ut til å være av solid byggekvalitet, men som også kommer fra et merke som ikke nødvendigvis er en av de store teknologigigantene. Samsung, Apple og OnePlus er utvilsomt på toppen av bransjen av en grunn, men jeg er også overbevist om at det finnes mange andre, kanskje litt skjulte, alternativer som absolutt er verdt å vurdere. Spesielt for oss gamere er det gode grunner til å se på andre alternativer som er skreddersydd for vår spesifikke hobby, og det er her Redmagic har funnet sin nisje, ved å tilby en telefon som er spesialdesignet for gaming.

Så når jeg først pakker ut det nye håndsettet mitt, merker jeg at det er et betydelig stykke utstyr vi har med å gjøre. Redmagic 11 Air er stor. For noen kan den til og med være for stor. Jeg, som er velsignet med det jeg vil beskrive som middels store hender, klarer akkurat å håndtere den 6,85 tommer store OLED-skjermen med én hånd, og selv da må jeg støtte den med venstre hånd hvis jeg skal nå det øverste venstre hjørnet av skjermen uten å risikere å miste den. En person med et litt mindre grep ville sannsynligvis vært bedre tjent med å finne et mer beskjedent alternativ. Til tross for størrelsen føles Redmagic 11 Air overraskende lett å holde i, og når jeg først har tatt på meg det medfølgende mobildekselet - som har en strukturert overflate som bidrar til å sikre grepet - føles det som om det skal ganske mye til før den glir ut av hånden min. Den føles robust, selv om den ikke er designet for enhåndsbruk, noe jeg tross alt foretrekker når det gjelder mobiltelefoner.

Det er imidlertid visse formildende faktorer å huske på når det gjelder den store skjermen. Red Magic 11 Air er ikke en hvilken som helst telefon, men en enhet som i likhet med sine forgjengere er utviklet spesielt for oss gamere. En bærbar spillenhet i form av en telefon, om du vil. Når du holder den mellom håndflatene i horisontal stilling med for eksempel Call of Duty Mobile i gang, føles den skarpe OLED-skjermen plutselig perfekt designet for formålet. Med en oppløsning på 2 688×1 216 leverer Redmagic 11 Air en stabil visuell opplevelse som føles helt perfekt for video, men fremfor alt for spill. Det som tilfører spillopplevelsen ytterligere et teknisk lag, er de to digitale utløserknappene som er plassert i hver ende av telefonens høyre side. Med den integrerte spillhuben kan jeg tilpasse nøyaktig hvor på skjermen jeg vil at et trykk på avtrekkeren skal plasseres, og om det skal registreres som et enkelt trykk, "rapid fire" eller "toggle". Spesielt i actionspill, der kontrollskjemaet ofte lider når man bruker en berøringsskjerm, synes jeg at funksjonen fungerer overraskende bra og får telefonen til å føles litt som en kontroller, selv om det flatere smarttelefondesignet blir litt ukomfortabelt å holde i under lengre økter.

For å ytterligere sementere rollen som spilltelefon er det et par andre morsomme funksjoner som er verdt å nevne. En av disse er den innebygde viften, som snurrer med 24 000 o/min og gjør en god jobb med å holde telefonen på en behagelig temperatur, selv under litt lengre spilløkter. Så snart jeg starter et nytt spill, får jeg en melding om å aktivere kjølesystemet, og for å få ekstra stilpoeng hos kompisene mine, har jeg også tilgang til en widget på startskjermen som lar meg skru viften opp på full hastighet, mens noen ganske teite motorlyder begynner å spille og et rødt lys tennes. En morsom, men unødvendig detalj som jeg har brukt litt for ofte for en som nettopp har fylt 31 år.

Så er det 0809 X-aksens vibrasjonsmotor, som forbedrer spillopplevelsen min med en slags haptisk tilbakemelding som minner meg om hvordan det føles å holde i en DualSense-kontroller. Enten jeg er i kamp i Call of Duty Mobile eller samler blå edelstener i Duolingo, blir innlevelsen i spillet forsterket, og selv om jeg synes det er vanskelig å føle meg helt omsluttet av en spillopplevelse i et bærbart format, er det likevel et veldig fint tillegg med virkelig gode rumble-motorer. Om ikke annet fordi teknologinørden i meg skjelver av glede ved synet av morsom maskinvare. Høyttalerne leverer også en virkelig skarp lydopplevelse, noe som igjen føles som en selvfølge for en telefon med fokus på gaming.

En annen funksjon som er unik for Redmagic-telefoner, er den AI-drevne assistenten Mora, som er forhåndsinstallert på enheten. Med hennes hjelp kan jeg blant annet få tilgang til tips og triks i sanntid mens jeg spiller utvalgte spill, men hun er også der som et verktøy for både studier og arbeid - eller hvis jeg bare vil ha en AI-generert animejente å prate med. Jeg høres kanskje gammeldags ut når jeg sier dette, men selv om det selvsagt er flott at teknologien går fremover, sliter jeg med å se hvilket problem denne typen løsninger er ment å løse. Dessuten betyr Moras litt suggererende design at jeg aldri ville ha kunnet bruke funksjonene hennes ute blant folk, eller hjemme for den saks skyld. I hvert fall ikke uten å finne frem en skikkelig pute å gjemme seg bak. Riktignok er Redmagic 11 Air designet med tanke på oss gamere, men her går gamer-stereotypien litt for langt etter min smak.

Redmagic 11 Air kommer i to farger: den hvite "Prism" og den svarte "Phantom", som er den modellen jeg har anmeldt. Begge modellene er tilgjengelige med enten 12 GB RAM og 250 GB lagringsplass, eller 16 GB RAM og 512 GB lagringsplass. Telefonens estetikk er tydelig designet med tanke på gaming, med stilige gulldetaljer på baksiden, i tillegg til Redmagic-logoen, hvis RGB-funksjoner kan tilpasses etter behov og smak. Her har de klart å finne en overraskende god balanse mellom å holde designet semi-futuristisk og gaming-kult, uten å gå over til den overdrevne siden av spekteret, noe som ville ha risikert å få den til å føles litt mer nerdete enn den trenger å være. Tvert imot føler jeg meg litt som en skrytepave hver gang jeg tar denne ganske uvanlige telefonen opp av lommen; de unike funksjonene får meg til å tenke på hvordan en Transformer kunne ha sett ut i smarttelefonform. Jeg hadde imidlertid foretrukket at det medfølgende telefonetuiet hadde vært i en annen farge enn halvgjennomsiktig hvit, som dessverre gjør mer skade enn nytte for utseendet til min Redmagic 11 Air. Et svart alternativ til den svarte telefonen hadde føltes langt mer fornuftig, spesielt med tanke på at vi snakker om en telefon som tydeligvis har fått mye oppmerksomhet når det kommer til design.

Bortsett fra alt jeg har nevnt ovenfor, kan jeg rapportere at batterilevetiden er helt fenomenal, og som en som lader telefonene sine daglig, har jeg så langt aldri opplevd at batterinivået har sunket under 75 %. Ved moderat bruk går det sjelden under 90 % i løpet av en dag. Kameraet er også anstendig, med 50 megapiksler på baksiden og 16 på forsiden. Det resulterer riktignok ikke i noen selfies som vil gå inn i historien som spesielt høyoppløselige, men kameraet gjør likevel det som forventes av det. Jeg måtte imidlertid gå inn i innstillingene for å slå av det unødvendige Redmagic-vannmerket som ellers ville blitt stemplet på hvert bilde som ble tatt. En merkelig funksjon, men en jeg raskt glemte når den var fjernet.

Alt i alt har jeg hatt en veldig hyggelig opplevelse med Redmagic 11 Air. I tillegg til å være en fullt kapabel spilltelefon med flere morsomme funksjoner, er det en god mobiltelefon generelt til en relativt lav pris. For £439,00 får du den litt dyrere modellen, mens du for litt mindre får den billigere versjonen, som kommer med litt mindre RAM og lagringsplass. Som jeg nevnte tidligere, er størrelsen litt i overkant stor til å være en mobiltelefon, men med gaming i fokus tjener dimensjonene også et viktig formål som kommer oss gamere til gode, noe som gir mening med tanke på at det tross alt er oss som er den tiltenkte målgruppen for Red Magic 11 Air.