Redmi Pad 2 Pro

Det første jeg tenker på når jeg hører Xiaomi (bortsett fra den uunngåelige kinesiske forbindelsen), er budsjett. Heldigvis har ikke det ordet i 2026 spesielt negative konnotasjoner, men kan i stedet assosieres med bedre valuta for pengene enn man kanskje først forventer. Det er klart at det er tatt noen snarveier, men når jeg pakker ut Redmi Pad Pro 2 hjemme, er det vanskelig å finne noe å utsette på den. Byggekvaliteten er utmerket, med et tilsynelatende luksuriøst aluminiumskabinett, og IPS LCD-skjermen er 12,1 tommer stor, har en oppløsning på 2560 x 1600 og en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som gir vakre og levende farger.

Men det er når du slår den på og legger merke til hvor rask og responsiv den er, at det er vanskelig å forstå hvordan prislappen kan være så rimelig som den faktisk er. Så førsteinntrykket mitt er veldig bra. Men så, når jeg begynner å laste ned og sette opp programmer, bakgrunner og andre ting, oppdager jeg at nettbrettet er proppfullt av programmer jeg ikke vil ha. Det er mye bloatware, rett og slett, så jeg må avinstallere mye av det, samtidig som jeg oppdager at noen av programmene som "hører til" nettbrettet ikke engang kan avinstalleres... Heldigvis kan jeg i det minste fjerne dem fra startskjermen. Det dukker også opp mange varsler fra disse programmene den første dagen, noe som er litt frustrerende. Det er ganske mye å gjøre før alt er slik jeg vil ha det. Men når det først er gjort, så er det gjort.

Nettbrettet er tilgjengelig i tre forskjellige farger.

Fra et teknisk perspektiv er det mye som imponerer. Prosessoren, Qualcomms Snapdragon 7s Gen 4, gir rask ytelse, og alt går som smurt. Batteriet på 12 000 mAh er enda mer imponerende, selv om dette aspektet trekkes ned av en ganske treg ladehastighet, som stopper på 33 W. Kanskje er dette et område der man har kuttet hjørner for å få ned prisen. Høyttalerne er fine til å se på Netflix, men egner seg ikke så godt til musikk, i hvert fall ikke for dem som hører på musikk på nettbrettet. Det er også fint å se en 3,5 mm lydutgang ved siden av ladeporten (USB-C), og det er også plass til et SD-kort for å utvide minnet. Nettbrettet er tilgjengelig i to versjoner når det gjelder RAM og lagringsplass. En med 6 GB/128 GB og en med 8 GB/256 GB, med en anbefalt utsalgspris på henholdsvis 269 GBP og 299 GBP for den sistnevnte modellen. Den er tilgjengelig i tre farger: grafittgrå, sølv og lilla.

Når det gjelder kameraene, har jeg egentlig ikke noe spesielt å klage på. Det virker usannsynlig at noen vil kjøpe et nettbrett for dette formålet, men jeg vil likevel legge til at frontkameraet fungerer godt og kanskje er det mest interessante for videosamtaler, for eksempel. Til tross for ganske mørke forhold klarer det å holde ansiktet godt opplyst og i fokus, mens omgivelsene bak blir litt mørkere og mer kornete. På baksiden finner vi et 8-megapikselkamera, og det er nok til videobruk at det kan få litt kritikk her, ettersom du må nøye deg med 720p/1080p med 30 bilder i sekundet. Men igjen, jeg kan ikke se for meg at et nettbrett er noe man kjøper for kameraets skyld, så jeg har egentlig ikke noe direkte kritikk å komme med her heller. Selv om det selvsagt hadde vært fint å kunne ta opp i 4K, for det hadde selvsagt vært et ekstra pluss.

En fin 120 Hz-skjerm er ett av mange eksempler på at en lav pris ikke nødvendigvis betyr dårlig kvalitet.

Så hva skiller Pro -modellen fra den forrige versjonen? Bedre ytelse, en litt større skjerm, et 3000 mAh større batteri, en 120 Hz-skjerm ... det er rett og slett mange ekstra funksjoner som er pakket inn. Prisen er riktignok en god del høyere for Pro -modellen, men ærlig talt føles det verdt det for å få noe som yter så mye bedre.

Så, hva er dommen? Vel, det er noen få svake punkter som gjør at den ikke får toppkarakter. Blant annet er det ingen fingeravtrykksleser, ladingen er litt treg, og det var et problem å håndtere all bloatware den første dagen. Men når alt dette er ordnet og man bruker den til hverdags og prøver noen spill, innser man at den takler alt på en utmerket måte. For min del bruker jeg den som en ekstra skjerm på arbeidsplassen min for å kjøre Spotify, Discord, holde oversikt over jobbchatten vår og et par andre ting, og den har fungert perfekt på en liten svingarm. Til privat bruk har den ganske enkelt erstattet en sekundær skjerm som ville ha vært mer klumpete på alle måter.

Er den helt perfekt? Nei, men med tanke på prisen er det virkelig den klassiske "bang for your buck", og det får en veldig varm anbefaling til alle som tenker på å skaffe seg et nettbrett i fremtiden.

