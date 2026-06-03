Redning i veikanten fører til et usannsynlig vennskap mellom politimann og kattunge

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Det som begynte som en rutineoppringning for en politibetjent i Wisconsin, utviklet seg raskt til et uventet vennskap. Delstatspolitibetjent Brody Schmitz rykket nylig ut for å hjelpe en bilist ved en påkjøringsrampe til Interstate 90 da han fikk høre en uvanlig historie.

Ifølge rapporten informerte en bilist politimannen om at :

"Hun hadde sett noen kaste kattunger ut av et kjøretøy i bevegelse"

Bilisten fortalte at noen hadde kastet flere kattunger ut av et kjøretøy, og selv om den mistenktes bil aldri ble funnet, fant Schmitz en av kattungene i veikanten. Den lille svart-hvite kattungen ble først tatt med til et dyrehjem for å bli tatt hånd om mens betjenten avsluttet skiftet sitt. Men allerede da hadde Schmitz bestemt seg for å gi den et permanent hjem.

Kattungen har nå fått navnet Toby og har flyttet inn hos sin nye eier. Hva som skjedde med de andre kattungene er uklart, men for Toby endte den dramatiske dagen med et nytt hjem og en uvanlig følgesvenn i form av en politibetjent.