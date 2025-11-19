Verdensnyheter
Redningsaksjon pågår etter at en sørkoreansk ferge med 260 passasjerer har havnet på en stein
Kystvakten gjennomfører en redningsaksjon etter at fergen traff en steinete øy.
Vi har nettopp fått nyheten om at en sørkoreansk passasjerferge med om lag 260 personer om bord, inkludert passasjerer og mannskap, gikk på grunn i nærheten av en steinete øy nær Jindo onsdag, ifølge myndighetene (via YTN).
Kystvakten satte umiddelbart i gang en redningsaksjon for å ivareta sikkerheten til alle om bord. Det er ennå ikke kommet detaljer om personskader eller fergens tilstand, så følg med for ytterligere oppdateringer. This is a developing news story...