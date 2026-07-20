Redningsmannskaper ble i natt satt inn for å bekjempe brannen på Arthur’s Seat i Edinburgh

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Det blir stadig vanligere å se skogbranner bryte ut rundt om i verden i de brennende sommervarme temperaturene, og Nord-Amerika er for tiden innhyllet i aske og røyk på grunn av det enorme antallet skogbranner som rammer Canada.

Selv om skogbranner er mindre vanlige i Storbritannia, forekommer de likevel, blant annet ved store landemerker som Arthur's Seat, den enorme sovende vulkanen som rager over den skotske byen Edinburgh, og som antagelig har fått navnet sitt på grunn av en forbindelse til den mytiske kong Arthur.

Den enorme klippen har den siste tiden vært utsatt for en rekke branner og skogbranner, ettersom de tørre og varme temperaturene kombinert med vindfulle forhold kan forvandle en gnist til et inferno, og viser seg å være den perfekte kombinasjonen for å forårsake brannproblemer.

Ifølge BBC News brukte brannmannskapene går kveld (19. juli) på å bekjempe en stor brann som herjet over Arthur's Seat, etter at brannen brøt ut rundt kl. 18.40 BST søndag kveld. Lokale myndigheter har opplyst at det ikke var noen skadde, men at områdene vil forbli stengt for biltrafikk mens brannmannskapene fortsetter å slukke glødepunkter og sikre at landemerket er trygt mot nye utbrudd.