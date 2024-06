Redningsmannskaper redder bjørn som sitter fast i et tre med en trampoline

HQ

Myndighetene ble tilkalt til et boligområde i Camp Hill, Pennsylvania, etter at en svartbjørn ble sett streife løs. En skole i nærheten oppdaget bjørnen, og redningsmannskapene ba barn og ansatte om å holde seg inne.

Bjørnen skremte seg opp i et tre, hvor dyrebeskyttere og brannmenn gikk sammen om å få en stige nærmere bjørnen, slik at den kunne få en bedøvelsessprøyte. Derfra satte de opp en trampoline av en blå presenning, slik at bjørnen kunne falle trygt ned på gulvet.

Dyret ble bedøvet igjen før det ble flyttet bort fra boligområdet. Den forventes å bli flyttet til et sted i det sentrale Pennsylvania. Den unge bjørnen får en lang lur før de våkner opp et helt annet sted. For et søvngjenger-eventyr.

Wirestock Creators

