RefCam, som viser dommerens POV live, vil debutere i Spania i Copa del Rey-finalen denne helgen.

RefCam, et kroppskamera som bæres av fotballdommere, blir sakte introdusert i fotballturneringer, for å vise nøyaktig hva dommeren ser på til enhver tid under kampen, med mål om å forbedre seeropplevelsen for fansen, gi en nærmere titt på hva som skjer i kampen, samt gi mer åpenhet til dommerens beslutningstaking.

Det spanske fotballforbundet og LaLiga har kunngjort at RefCam vil bli brukt for første gang i Spania denne uken.

Finalen i Copa del Rey, mellom Atlético de Madrid og Real Sociedad, lørdag 18. april kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, blir den første kampen der kameraet tas i bruk, med Javier Alberola som dommer, og kameraet vil også ha en mikrofon. Det vil være opp til TV-selskapene å blande de tradisjonelle oversiktskameraene med dette POV-kameraet fra dommeren, noe som vil føre til noen spektakulære bilder, og bør bidra til bedre forståelse av dommeravgjørelsene.

Etter det vil det også bli brukt i andre kamper, blant annet Barça mot Celta 22. april, Betis mot Real Madrid 24. april, Valencia mot Atleti og den avsluttende Clásico Barcelona mot Real Madrid 10. mai.