Reform UK sikrer stort gjennombrudd i lokalvalget

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Det britiske partiet Reform UK fikk fredag en plass i parlamentet, et viktig ordførerverv og flere rådsposter i et tidlig lokalvalg, noe som signaliserer en kraftig økning i oppslutningen.

Nigel Farage beskrev resultatet som et bevis på at Reform nå er hovedopposisjonen, etter en kollaps i oppslutningen for både Labour og De konservative. Partiet vant Runcorn og Helsby med seks stemmer og sikret seg ordførervervet i Greater Lincolnshire.