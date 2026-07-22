Regelbøkene til utvidelsen « Dungeons & Dragons til «Forgotten Realms» vil være tilgjengelige på spansk, fransk, tysk og italiensk om to uker

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Samle gruppen din, for det er på tide å sette seg rundt bordet igjen og begynne på et spennende « Dungeons & Dragons-eventyr. Wizards of the Coast har fastsatt utgivelsesdatoen for de to Forgotten Realms-tilleggene (allerede utgitt på engelsk) – Forgotten Realms: Adventures in Faerûn og Forgotten Realms – Heroes of Faerûn – til 4. august, nå tilgjengelig på tysk, italiensk, fransk og spansk.

Disse to tilleggene er laget for å hjelpe både spillere og Dungeon Master hver for seg med å plassere karakterene sine og historiens rammeverk innenfor Forgotten Realms-kampanjeuniverset.

Forgotten Realms: Adventures in Faerûn gir detaljert informasjon og utgangspunkt for eventyr på kontinentet Faerûn, og spesielt i regionene Frostwind-dalen, Lands of the Valleys, Lunshaes-øyene, Calimshan og hele Sword Coast (med byer som Baldur's Gate). Den inneholder en mengde illustrerte kart over bosetninger og områder av interesse for DM, samt 39 monster- og skurkark som kan settes opp mot eventyrerne. Den inneholder også over femti korte eventyr for karakterer på nivå 1 til 15, samt et innledende eventyr for nye spillere på nivå 1 til 3 kalt «The Lost Library of Lethchauntos». «Adventures in Faerûn» kommer i butikkene til en pris på 59,99 euro.

Forgotten Realms: Heroes of Faerûn fungerer som en direkte utvidelse av «5.5E Player’s Handbook», som opprinnelig ble utgitt i 2024 og også ble oversatt til disse språkene i 2025. Den byr på åtte nye underklasser inspirert av Forgotten Realms, som for eksempel Leaf-Singer-trollmannen og Offspring of the Three-skurken, samt 34 nye ferdigheter og 18 bakgrunner for å tilpasse helten din til den blir en helt unik figur i D&D-historien. Og for de som bruker magi, finnes det 19 nye trylleformler, samt en beskrivelse av den nye samarbeidsmekanikken for trylleformler, «Circle Magic».

Heroes of Faerûn oppdaterer også informasjonen fra 5E-tillegget «Sword Coast Adventurer’s Guide», som har vært utsolgt i årevis, og gir dermed endelig en mulighet for alle spillere som er interessert i å fordype seg i fraksjonene, regjeringen, geografien og de legendariske skattene som finnes i Torils verden. Det vil bli lagt ut for salg til 49,99 euro.

Enten du leder et spill eller bare gjør deg klar til å lage en ny karakter og nyte « Dungeons & Dragons, kan du ikke gå glipp av disse nye tilleggene. Og hvis du ennå ikke er kjent med spillet og vil finne ut om det er noe for deg, må du ikke gå glipp av vår nylige nybegynnerveiledning og vår anmeldelse av Heroes of the Borderlands Starter Set.