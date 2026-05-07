Reggie Fils-Aimé avslører hva som gikk galt med Wii U og deler også en hemmelighet om NES Mini

Det er få toppledere blant konsollprodusentene som har fremstått som ekte og ærlige, og som dermed har bygget opp sin egen fanskare. Noen eksempler er tidligere Sega- og Xbox-sjef Peter Moore, PlayStation-sjef Shuhei Yoshida, Nintendo-president Satoru Iwata, og selvfølgelig den eneste ene Nintendo of America-sjefen Reggie Fils-Aimé.

Sistnevnte har alltid vært kjent for å være en straight-shooter som sier det som det er, og ofte gjør det på en interessant måte. Men likevel var det mange som hevet øyenbrynene over det han sa under et Q&A-arrangement på NYU Game Center (transkribert av IGN). Der gikk han helt usentimentalt i detalj om hva som gikk galt med Wii U, og benyttet til og med anledningen til å avsløre at miniversjonene av NES og Super Nintendo ble utviklet for å generere inntekter etter at de innså at Wii U var en tapt sak.

Reggie Fils-Aimé gikk av som president for Nintendo of America i 2019.

Det er en lang historie, men hvis du er interessert i spillindustrien og spillhistorie, er dette et must å lese fra en av de personene som har best innsikt i spillverdenen og Nintendo av alle. Fils-Aimé sa :

"Da vi utviklet Wii U, var vi overbevist om at kombinasjonen av det jeg kaller "10-fotsopplevelsen" - TV-en din 10 fot unna, og en 10-tommers opplevelse med en slags spilling på GamePad... var en stor idé. Vi trodde at det ville skape muligheter for ulike typer spilling, der man kan spille det som skjer på den store skjermen sammen, som i Mario Kart, eller man kan spille en annen type spill der én person har en litt annen opplevelse enn alle andre.

Vi begynte å skape innhold med den ideen, og resultatet ble Nintendo Land. Vi tenkte at det kunne være en ekvivalent til Wii Sports for den generasjonen. Og jeg spilte det, jeg reiste meg ikke opp og sa: "Jøss, denne programvaren fungerer ikke for meg", men du får den lille kløen i nakken som sier: "Ehh ... dette er ikke Wii Sports".

Selv om Nintendo Land ikke ble det neste Wii Sports, sier han at Wii U faktisk solgte bra til å begynne med. Men den ble lansert i 2012, og året etter lanserte Microsoft Xbox One og Sony PlayStation 4, som mange følte var betydelig mer sexy og kraftigere konsoller. Han fortsetter :

"Vi lanserte, vi gjorde det faktisk bra det første året, men da spillerne begynte å se på neste generasjon av Sony og Microsoft [konsoller], stoppet salget vårt virkelig opp. Det andre som skjedde, var at tempoet på de nye produktene vi hadde sett på papiret, ikke ble realisert etter den tidsplanen vi trengte. Så teamet jobbet med et nytt Smash Bros., Mario Kart, Splatoon - som har blitt en fantastisk franchise for Nintendo - men spillene kom ikke ut raskt nok. Og etter det andre året var det klart at vi ikke kom til å få den suksessen vi trengte.

Det var da den kommersielle direktøren virkelig begynte å sette en agenda for hvordan vi måtte korrigere kursen."

Nintendo Land var morsomt, men aldri i nærheten av å bli like populært som Wii Sports.

Noen av problemene var at de hadde to forskjellige versjoner av Wii U, noe forhandlerne ikke satte pris på. Og spillerne var misfornøyde med mangelen på spill til konsollen. Det var med andre ord behov for handling:

"Vi hadde lansert to forskjellige SKU-er [egentlig to versjoner av samme produkt], der den ene hadde mer minne enn den andre. Den med mindre minne var hvit, den andre SKU-en var svart. Jeg fjernet den hvite SKU-en fordi det ikke var nok volum til å opprettholde den. For å beholde detaljhandelspartnerne våre måtte vi ha en hastighet som ga mening. Vi fokuserte [også] på noen spill som kom digitalt, og dette var virkelig begynnelsen på et dypt forhold til uavhengige utviklere som ville få suksess på den plattformen, og deretter på Nintendo Switch. Så vi gjorde en rekke kommersielle tiltak for å prøve å opprettholde så mye momentum som vi hadde."

Løsningen for å sikre inntektene var å gi ut miniversjoner av NES og Super Nintendo, som ble utrolig populære og startet en trend som fortsetter den dag i dag (selv om Nintendo selv ser ut til å ha trappet ned - til tross for at fansen håpet på en Nintendo 64 Mini). Disse enhetene var med andre ord mer en nødløsning enn en gjennomtenkt fan-service :

"I to påfølgende år lanserte vi disse mikro-arvenhetene ... den lille NES-enheten, og året etter den lille SNES-enheten. Vi gjorde det for å opprettholde virksomheten vår, fordi vi trengte noe å selge i volum når høytiden kom. Så det var en serie kommersielle ideer, vel vitende om at Wii U var i live."

Wii U var med andre ord dødsdømt, og det var behov for en erstatning. Reggie Fils-Aimé forteller hvordan han ble innkalt til Japan, der den folkekjære Nintendo-presidenten Satoru Iwata (som selv tidligere hadde utviklet spill som Balloon Fight og Kirby's Dream Land) fortalte ham at han nok en gang hadde fått diagnosen kreft, noe som tragisk nok førte til hans død i 2015. Fils-Aimé ser ut til å ha tatt feil av årstallet - dette ble fortalt fritt fra hukommelsen foran et publikum - mens han fortsetter historien, som viser hvilken ekte profesjonell Iwata var helt til det siste :

"Nå hopper vi til mars 2016. Jeg ble innkalt til et møte i Japan, og jeg kranglet med [tidligere Nintendo-president] Iwata fordi jeg hadde satt opp en aktivitet til bursdagen min. Han sto fast på dagene han ville ha meg i Kyoto, og jeg ville ha feiret bursdagen min i Kyoto.

Til slutt var det to grunner til dette møtet", avslørte Fils-Aimé. "Den første var at det var da han fortalte meg at kreften var tilbake. På det tidspunktet trodde vi alle at han hadde overvunnet kreften, men han ønsket å fortelle meg ansikt til ansikt at kreften var tilbake. Vi snakket om det i en time. Og så slo han på bryteren. Nå må vi snakke om fremtiden. Og det var i det møtet vi planla lanseringen av Nintendo Switch. Programvaren som skulle komme ut, prisene, hvordan vi skulle lansere den, hvordan vi skulle tenke på den. Og vi endte opp med å lansere Switch i mars året etter."

Løsningen ble til slutt Switch, som bygget på ideene Nintendo hadde for Wii U, og resten er selvfølgelig historie. Switch ble svært populær, og i dag fortsetter Switch 2 å vokse i raskt tempo.

"Når du har en bedrift i trøbbel, vet du det. Og når du vet det, må du ta avgjørende grep for å håndtere situasjonen, håndtere de viktigste aktørene, enten det er forhandlere eller forbrukere, og deretter finne en løsning som kan gi suksess nedstrøms. Og for Nintendo var den løsningen Switch, som utnyttet innsikten vi hadde om en 10-fots opplevelse og en 10-tommers opplevelse, men utførelsen var annerledes."