Reggie Fils-Aimé forklarer hvorfor Nintendo ikke kommer til å senke prisene på spill

HQ

Her om dagen avsluttet eShop et stort spillsalg, som ga deg muligheten til å sikre deg flere topptitler til betydelig lavere priser enn vanlig. Men for de som håpet å gjøre et kupp på et Mario- eller Zelda-spill, var utvalget heller magert; Nintendo hadde nemlig ikke senket noen priser.

Nå har den tidligere Nintendo of America-presidenten Reggie Fils-Aimé kommentert saken i et Twitch-intervju med Joost Van Dreunen. I den forklarer Fils-Aimé hvorfor vi ikke bør holde pusten for noen priskutt på Nintendo-titler, og bemerker at det blant annet er historiske grunner bak dette (transkribert via Resetera) :

"Nintendo-mentaliteten er: Vi sender et spill komplett. Det er klart til å spille. Det er ingen, du vet, dag én-oppdatering som kommer til å ta tre timer. Så en del av det er at det er en annen mentalitet. Det er slik de tenker. Jeg sammenligner dette med ideen om Kyoto-håndverk. Selskapet har hovedkontor i Kyoto. For de av dere som kjenner til japansk historie, er Kyoto den gamle keiserens hovedstad, og en by som er kjent for sitt fine håndverk: sengetøy, porselen, keramikk. Jeg er overbevist om at Nintendo som selskap har den samme typen mentalitet."

Han mener at denne perfeksjonistiske tankegangen og ønsket om å levere ferdige produkter av høyeste kvalitet gjennomsyrer Nintendos filosofi. De setter derfor en pris på produktet, og den prisen står seg fordi produktet er verdt pengene:

"Vi skal lage de beste spillene, vi skal sende dem ut ferdigutviklet, og det er derfor kundene av og til tar til motmæle: Vi gir ikke rabatt på spillene våre. Legend of Zelda: Breath of the Wild fikk aldri noen prisrabatt fra den dagen det ble lansert. Det ble aldri rabattert. Av og til kan forhandlere bestemme seg for å gjøre noe, men selskapet har aldri rabattert. Det er en del av denne prosessen: Vi skal lage det så godt vi kan, vi skal sende det komplett, og vi skal ta en rettferdig pris, og den prisen kommer aldri til å endre seg."

At Nintendos titler konsekvent leverer et høyt kvalitetsnivå, lanseres i en polert tilstand og er "feature complete" (som Fils-Aimé uttrykker det) er i det store og hele et objektivt faktum. Men hva synes du om Nintendos prispolitikk?