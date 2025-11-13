Reggie Fils-Aime: "Jeg er overrasket over at Xbox ennå ikke har omfavnet Switch 2 fullt ut"

HQ

Microsoft har hatt stor suksess med sine Xbox-spill til PlayStation, og har jevnlig toppet salgslistene for Sonys konsoller gjennom hele året. Men til tross for den nye og uttalte multiformatstrategien, har så godt som ingenting blitt annonsert for Switch 2.

Man skal huske at Microsoft og Nintendo lenge har hatt et ganske dypt samarbeid, med flere spill som kom til Switch tidlig, mens Banjo-Kazooie dukket opp i Super Smash Bros Ultimate, og sammen leverte de til slutt en oppdatert versjon av Nintendo 64-klassikeren GoldenEye. En person som er overrasket over mangelen på Microsoft-spill til Switch 2 er tidligere Nintendo of America-president Reggie Fils-Aime, som er godt kjent med Xbox-ledelsen. I et intervju med The Game Business sier han :

"Du vet, teamet på Xbox... Jeg er veldig gode venner med Phil [Spencer]. Jeg kjenner teamet der."

Han synes det er bemerkelsesverdig at så få Xbox-titler har blitt utgitt for Switch 2 i forkant av den viktige høytidssesongen, spesielt med tanke på at konsollen for tiden opplever en mangel på spill.

"Det jeg synes er overraskende, er at Xbox ennå ikke har omfavnet Switch 2-plattformen fullt ut fra et programvareperspektiv. Det er det som overrasker meg, for noen spill kan sikkert enkelt porteres over til Switch 2. Og jeg må si at jeg er overrasket over at vi ikke har sett mer av det. Jeg trodde det ville være mye mer, spesielt i løpet av denne tidsrammen som leder opp til ferien."

Han forklarer at han trodde stillheten var en strategi, og "kanskje de sparte til en kunngjøring eller noe." Men slik ble det ikke:

"Jeg tok det opp da de kom med Halo-annonseringen, og alle snakket om Halo på PlayStation. Min umiddelbare tanke var hvorfor ikke Nintendo? Du vet, gjennom hele høsten forventet jeg en eller annen form for dedikert kunngjøring."

Det har gått rykter om at Microsoft ville ha en rekke kunngjøringer for Switch 2, men så langt har ingenting skjedd. Hadde du forventet bedre Nintendo-støtte fra Xbox, og hva tror du er årsaken til den manglende støtten?