Reggie Fils-Aime: "Nintendo vil aldri posisjonere seg som en direkte konkurrent til PlayStation"

HQ

Hver gang Nintendo er i ferd med å lansere en ny konsoll, dukker det opp rykter og ønsketenkning som antyder at Kyoto-giganten er i ferd med å slippe løs en seriøst kraftig maskinvare og blåse oss bort med et fotorealistisk Zelda-spill. Bare for å innse nok en gang at Nintendo har valgt å gå sine egne veier.

I et intervju med The Game Business kommenterer den tidligere Nintendo of America-sjefen Reggie Fils-Aime dette, og sier at Nintendo ikke er interessert i å kjempe mot Sony om blockbuster-spill :

"La oss være tydelige, Nintendo vil etter min mening aldri posisjonere seg som en direkte konkurrent til PlayStation. Det ligger ikke i deres DNA. Det er ikke slik de tenker på forretningsmuligheten.

Når Nintendo tenker på maskinvaren sin, tenker de ikke gjennom hvordan jeg skal få den absolutt nyeste grafikkbrikken, den nyeste prosessbrikken, det er ikke slik de tenker på det. Men brikkesettet i Switch 2 kan gjøre ganske mye. Så det ligger i mellomvaren, det ligger i utdanningen til tredjeparten."

I motsetning til sin betydelig svakere forgjenger har Switch 2 ganske anstendig ytelse, og nå begynner det å komme spill som er ganske krevende, men som fortsatt gjengis av konsollen med imponerende resultater - ikke minst Cyberpunk 2077 og det kommende Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Fils-Aime mener at Nintendo har utrolige utviklere som virkelig optimaliserer maskinvaren på best mulig måte, noe som er spesielt merkbart i hvor lite lagringsplass titlene deres krever. Han mener at Nintendo bør dele denne ekspertisen når det gjelder sin egen maskinvare:

"En av de tingene som alltid har forbløffet meg, er hvor effektive Nintendo-utviklerne er med spillene sine. Store spill som Tears of the Kingdom, når du ser på størrelsen på spillet, er den faktiske filstørrelsen omtrent halvparten av hva en annen utvikler ville gjort. Og det er nettopp effektiviteten Nintendo er i stand til å få ut av systemene sine, og den effektiviteten er det de trenger å dele med tredjepartsutviklere, slik at deres beste innhold ... kanskje ikke den nyeste versjonen, men, du vet, et halvt skritt bak, kan komme seg inn på Switch 2 og bli ganske vellykket."

Hva tror du, vil avanserte spill for Switch 2 kunne bli like store som de for PC, PlayStation og Xbox - og virker det som en god idé for Nintendo å prøve å lære tredjeparter hvordan de best kan optimalisere for Switch 2?