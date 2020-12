Reggie Fils-Aime er presentatør på årets The Game Awards

Du ser på Annonser

Produsent og programleder for The Game Awards, Geoff Keighley, overrasket mange forrige uke med å annonsere at skuespillerne Tom Holland, Gal Gadot og Brie Larson alle skulle ha aktive roller under årets show.

Over helgen fortsatt Keighley å pumpe ut spektakulære navn som skal medvirke. Blant dem stemmeskuespillerne Nolan North og Troy Baker, ESPN-journalisten Stephen A. Smith og til og med Swedish Chef fra Muppets! Men det som kanskje gjorde oss gladest var at industriveteranen og tidligere Nintendo of America-presidentene Reggie Fils-Aime skal være med. Som Keighley selv skriver på Twitter; "It wouldn't be #TheGameAwards without him".

Vi kunne ikke vært mer enige med Keighley og ser fram mot å få se hva Fils-Aime har å by på som presentatør i år.